Cumbre peronista de cara a 2027 y con la misión de "blindar" las PASO

Los principales referentes del PJ acordaron coordinar su estrategia legislativa y defender las PASO frente al proyecto del Gobierno para eliminarlas.
Gobernadores, dirigentes y jefes parlamentarios del peronismo protagonizaron una cumbre política de tres horas con la mirada puesta en las elecciones de 2027. El encuentro reunió en una misma mesa a Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, referentes de sectores que mantienen diferencias internas, pero que coincidieron en la necesidad de comenzar a coordinar acciones frente al Gobierno de Javier Milei.
La reunión también contó con la presencia de los gobernadores Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto, Gildo Insfrán, Gustavo Melella y Gerardo Zamora, además del jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, y el titular de la bancada peronista en el Senado, José Mayans.
El encuentro tuvo como uno de sus principales objetivos avanzar en la conformación de una mesa política que permita articular a los distintos sectores del peronismo, tanto en el Congreso como en la discusión electoral. Entre los temas abordados estuvieron el Presupuesto 2027, las transferencias a las provincias, el impuesto a los combustibles y la situación fiscal de los distritos.
Uno de los principales puntos de acuerdo fue la decisión de mantener las PASO como herramienta para definir candidaturas. Los dirigentes coincidieron en defender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias frente a la intención del Gobierno de avanzar con su eliminación.
La discusión tiene además una dimensión estratégica para el PJ, que todavía debe resolver sus diferencias internas y definir un esquema de candidaturas para 2027. En ese escenario, la defensa de las PASO aparece como el primer punto de consenso entre sectores que todavía mantienen disputas por el liderazgo y el rumbo electoral.
La presencia conjunta de Kicillof, Massa y Máximo Kirchner fue uno de los datos políticos más relevantes del encuentro. El gobernador bonaerense aparece como uno de los dirigentes con aspiraciones nacionales, Massa mantiene su peso dentro del Frente Renovador y Máximo Kirchner conserva influencia en el PJ bonaerense y el kirchnerismo.
Durante la reunión también hubo cuestionamientos a los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán, a quienes algunos sectores del peronismo cuestionan por sus posiciones consideradas cercanas al oficialismo nacional.
La intención de los dirigentes reunidos es ampliar la convocatoria y sumar a otros sectores del peronismo a una estrategia común. En ese sentido, la eventual mesa política buscará funcionar como un espacio de coordinación entre gobernadores, autoridades partidarias y legisladores.
El escenario parlamentario también ocupó un lugar central en las conversaciones, luego de los recientes reveses que sufrió el Gobierno en el Senado. La idea del peronismo es fortalecer su coordinación en el Congreso para enfrentar los proyectos del Ejecutivo y, al mismo tiempo, construir una posición común frente al calendario electoral.
La cumbre significó así una primera señal de acercamiento entre sectores enfrentados del peronismo, aunque todavía quedan por resolver diferencias sobre el liderazgo, las candidaturas y el armado electoral. Con las elecciones de 2027 en el horizonte, el PJ comenzó a buscar una fórmula para ordenar su interna y volver a competir por el poder nacional.
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