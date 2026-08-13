Cumbre peronista de cara a 2027 y con la misión de "blindar" las PASO

La discusión tiene además una dimensión estratégica para el PJ, que todavía debe resolver sus diferencias internas y definir un esquema de candidaturas para 2027. En ese escenario, la defensa de las PASO aparece como el primer punto de consenso entre sectores que todavía mantienen disputas por el liderazgo y el rumbo electoral.

Los referentes del PJ buscan coordinar una estrategia común frente al Gobierno y avanzar en el armado electoral para 2027.

La presencia conjunta de Kicillof, Massa y Máximo Kirchner fue uno de los datos políticos más relevantes del encuentro. El gobernador bonaerense aparece como uno de los dirigentes con aspiraciones nacionales, Massa mantiene su peso dentro del Frente Renovador y Máximo Kirchner conserva influencia en el PJ bonaerense y el kirchnerismo.

Críticas a Jalil y Jaldo y una mesa para coordinar

Durante la reunión también hubo cuestionamientos a los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán, a quienes algunos sectores del peronismo cuestionan por sus posiciones consideradas cercanas al oficialismo nacional.

La intención de los dirigentes reunidos es ampliar la convocatoria y sumar a otros sectores del peronismo a una estrategia común. En ese sentido, la eventual mesa política buscará funcionar como un espacio de coordinación entre gobernadores, autoridades partidarias y legisladores.

El escenario parlamentario también ocupó un lugar central en las conversaciones, luego de los recientes reveses que sufrió el Gobierno en el Senado. La idea del peronismo es fortalecer su coordinación en el Congreso para enfrentar los proyectos del Ejecutivo y, al mismo tiempo, construir una posición común frente al calendario electoral.

La cumbre significó así una primera señal de acercamiento entre sectores enfrentados del peronismo, aunque todavía quedan por resolver diferencias sobre el liderazgo, las candidaturas y el armado electoral. Con las elecciones de 2027 en el horizonte, el PJ comenzó a buscar una fórmula para ordenar su interna y volver a competir por el poder nacional.