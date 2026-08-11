"Verity": se estrenó el tráiler del thriller con Anne Hathaway y Dakota Johnson

Sin embargo, la protagonista encuentra unas notas autobiográficas que contienen confesiones perturbadoras relacionadas con Jeremy Crawford, el esposo de Verity, interpretado por Josh Hartnett.

A partir de ese descubrimiento, la situación cambia por completo. Lo que inicialmente parecía ser una oportunidad laboral comienza a convertirse en una experiencia marcada por secretos, situaciones inquietantes y una creciente tensión.

La historia también incorpora una relación entre Lowen y Jeremy, mientras la protagonista empieza a atravesar diferentes episodios que le generan dudas sobre lo que realmente está sucediendo.

Uno de los principales elementos de “Verity” es justamente la incertidumbre. La protagonista deberá determinar si aquello que encuentra en la casa corresponde a hechos reales, manipulaciones o situaciones creadas por su propia percepción.

Dakota Johnson, Anne Hathaway y Josh Hartnett encabezan el elenco del thriller psicológico que llegará a los cines en octubre.

La sinopsis oficial describe a la película como un “seductor thriller psicológico” y plantea el conflicto entre “la ficción y la realidad, la manipulación, la atracción y la oportunidad de la obsesión”.

El final de la historia promete mantener esa ambigüedad. Al igual que ocurrió con el libro, la película plantea distintas posibilidades de interpretación y podría generar debate entre quienes la vean.

La película fue dirigida por Michael Showalter y cuenta también con las actuaciones de Ismael Cruz Cordova y Brady Wagner.

El estreno en cines está previsto para el 2 de octubre. Con la publicación del primer tráiler, Amazon MGM Studios dio a conocer las primeras imágenes oficiales de una de las adaptaciones más esperadas de la obra de Colleen Hoover.