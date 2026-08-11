"Verity": se estrenó el tráiler del thriller con Anne Hathaway y Dakota Johnson

La novela de Colleen Hoover llega al cine con una historia de secretos, obsesiones y violencia. La película se estrenará el 2 de octubre y ya presentó sus primeras imágenes.
Amazon MGM Studios presentó el primer tráiler de “Verity”, la adaptación cinematográfica de la exitosa novela de Colleen Hoover, un thriller psicológico que está protagonizado por Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett y llegará a los cines el próximo 2 de octubre.
La película sigue a Lowen Ashleigh, interpretada por Dakota Johnson, una escritora que atraviesa una complicada situación económica y recibe una propuesta laboral que parece ser una oportunidad para cambiar su vida.
Su tarea consiste en convertirse en la escritora fantasma de Verity Crawford, una reconocida autora interpretada por Anne Hathaway que queda incapacitada luego de sufrir un accidente mientras trabajaba en uno de sus proyectos más importantes.
Para poder completar el encargo, Lowen debe instalarse temporalmente en la finca de los Crawford. Allí comienza a investigar la vida y la forma de escribir de Verity con el objetivo de continuar su trabajo.
Sin embargo, la protagonista encuentra unas notas autobiográficas que contienen confesiones perturbadoras relacionadas con Jeremy Crawford, el esposo de Verity, interpretado por Josh Hartnett.
A partir de ese descubrimiento, la situación cambia por completo. Lo que inicialmente parecía ser una oportunidad laboral comienza a convertirse en una experiencia marcada por secretos, situaciones inquietantes y una creciente tensión.
La historia también incorpora una relación entre Lowen y Jeremy, mientras la protagonista empieza a atravesar diferentes episodios que le generan dudas sobre lo que realmente está sucediendo.
Uno de los principales elementos de “Verity” es justamente la incertidumbre. La protagonista deberá determinar si aquello que encuentra en la casa corresponde a hechos reales, manipulaciones o situaciones creadas por su propia percepción.
La sinopsis oficial describe a la película como un “seductor thriller psicológico” y plantea el conflicto entre “la ficción y la realidad, la manipulación, la atracción y la oportunidad de la obsesión”.
El final de la historia promete mantener esa ambigüedad. Al igual que ocurrió con el libro, la película plantea distintas posibilidades de interpretación y podría generar debate entre quienes la vean.
La película fue dirigida por Michael Showalter y cuenta también con las actuaciones de Ismael Cruz Cordova y Brady Wagner.
El estreno en cines está previsto para el 2 de octubre. Con la publicación del primer tráiler, Amazon MGM Studios dio a conocer las primeras imágenes oficiales de una de las adaptaciones más esperadas de la obra de Colleen Hoover.
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