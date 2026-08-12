Mauricio Macri retomó el diálogo con Karina Milei y abrió una negociación con la Casa Rosada

Lo confirmó el expresidente ante la mesa ejecutiva del PRO. Este jueves habrá una reunión en la Casa Rosada, donde Cristian Ritondo y Fernando de Andreis se verán con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El titular del PRO, Mauricio Macri, relevó ante la mesa ejecutiva de su partido que mantuvo un nuevo contacto directo con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y que decidió habilitar una negociación formal con la Casa Rosada para intentar recomponer el lazo político con el gobierno nacional.
El exmandatario intenta reconstruir el vínculo con La Libertad Avanza bajo nuevos parámetros y, a partir de este acercamiento, encomendó al jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, y al secretario general del espacio, Fernando de Andreis, que participen de una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que se producirá este jueves 13 de agosto en Casa Rosada a las 11.
También estarán referentes de la conducción oficialista, como la mano derecha de la hermana del jefe de Estado, Eduardo “Lule” Menem.
La idea principal del cónclave será fortalecer la coordinación y consolidar el trabajo conjunto. Y en paralelo, blindar y consolidar el proceso de cambio que lleva adelante la gestión de Javier Milei. También, se buscará reconocer al PRO como un espacio que siempre acompañó las iniciativas libertarias más allá de las críticas del macrismo.
La novedad fue comunicada por el propio Macri a través del chat interno de la mesa ejecutiva del PRO, donde detalló los alcances de la charla mantenida con la funcionaria y principal armadora de La Libertad Avanza.
A pesar de haber dispuesto la apertura del diálogo, Macri transmitió internamente que mantiene sus reservas respecto del vínculo político con la Casa Rosada. Ante la conducción partidaria, admitió continuar "escéptico" sobre las posibilidades de concretar un acuerdo duradero, aunque remarcó que durante este año el espacio debe "agotar todo intento de que a este gobierno le vaya bien".
Desde el entorno de la conducción del PRO aclararon que la negociación iniciada no contempla en esta etapa el armado de una alianza electoral de cara a 2027, ni la integración formal del partido al esquema de gobierno. sino restablecer canales de diálogo político, destrabar la cooperación en el ámbito legislativo y ordenar la convivencia en distritos clave como la provincia de Buenos Aires.
En Casa Rosada, ante la consulta de la Agencia Noticias Argentinas, no confirmaron el diálogo entre Karina y Macri. Sólo se limitaron a señalar que a partir de este jueves habrá una reunión entre los representantes amarillos y Santilli con Menem. “Es una primera reunión de equipos”, remarcaron en el oficialismo. Con otro mensaje: dicen que es muy prematuro hablar de candidaturas, primero debe haber coordinación para avanzar con la agenda legislativa.
* Con información de la Agencia Noticias Argentinas.
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