Mauricio Macri retomó el diálogo con Karina Milei y abrió una negociación con la Casa Rosada

La novedad fue comunicada por el propio Macri a través del chat interno de la mesa ejecutiva del PRO, donde detalló los alcances de la charla mantenida con la funcionaria y principal armadora de La Libertad Avanza.

Cristian Ritondo será uno de los enviados de Macri a la reunión de este jueves en Casa Rosada.

A pesar de haber dispuesto la apertura del diálogo, Macri transmitió internamente que mantiene sus reservas respecto del vínculo político con la Casa Rosada. Ante la conducción partidaria, admitió continuar "escéptico" sobre las posibilidades de concretar un acuerdo duradero, aunque remarcó que durante este año el espacio debe "agotar todo intento de que a este gobierno le vaya bien".

Desde el entorno de la conducción del PRO aclararon que la negociación iniciada no contempla en esta etapa el armado de una alianza electoral de cara a 2027, ni la integración formal del partido al esquema de gobierno. sino restablecer canales de diálogo político, destrabar la cooperación en el ámbito legislativo y ordenar la convivencia en distritos clave como la provincia de Buenos Aires.

En Casa Rosada, ante la consulta de la Agencia Noticias Argentinas, no confirmaron el diálogo entre Karina y Macri. Sólo se limitaron a señalar que a partir de este jueves habrá una reunión entre los representantes amarillos y Santilli con Menem. “Es una primera reunión de equipos”, remarcaron en el oficialismo. Con otro mensaje: dicen que es muy prematuro hablar de candidaturas, primero debe haber coordinación para avanzar con la agenda legislativa.

* Con información de la Agencia Noticias Argentinas.