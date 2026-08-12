El Indec publica la inflación de julio: las proyecciones de las consultoras

Sin embargo, el comportamiento general durante julio se vio influenciado por dinámicas estacionales y coyunturales. Por un lado, las vacaciones de invierno incrementaron el flujo turístico y las actividades de entretenimiento, ejerciendo presión sobre los precios del sector. A ello se sumó el impacto del Mundial 2026, que impulsó la demanda de pasajes aéreos y logística internacional. Y por el otro, la fluctuación del tipo de cambio sumó incertidumbre tras acumular un incremento cercano a los $100 entre los días finales de junio y el comienzo de julio, generando un traslado moderado pero no generalizado hacia las góndolas.

Asimismo, la estructura interna del indicador evidenció disparidades, con una inflación núcleo y rubros estacionales más firmes frente a precios regulados de evolución más atenuada. De este modo, la publicación del Indec será seguida de cerca por el Ejecutivo de Javier Milei.