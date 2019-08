Los jugadores del conjunto Canalla tomaron esta decisión tras la falta de pagos en los salarios de julio pasado. Irán directamente al estadio para el partido ante Patronato

No son buenas las horas para Rosario Central. El plantel del Canalla decidió anoche no concentrarse, con miras al partido de este sábado ante Patronato de Paraná, por la cuarta fecha de la Superliga, luego de que los dirigentes no pudieran hacer frente a los salarios caídos de julio pasado, tal como habían prometido horas antes.