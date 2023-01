Alexander Callens, ilusionado con la chance de jugar en Boca

"Ha estado Carlos (Zambrano), ahora está Luis (Advíncula) y la verdad a quién no le gustaría jugar en un equipo tan grande y con tanta historia, pero por ahora hay que seguir esperando y trabajando”, expresó el habitual convocado a la Selección de Perú. Si bien quiere estar enfocado en ponerse en forma luego de quedar libre del New York City de la MLS, no pudo evitar mencionar que espera que las negociaciones sigan por buen puerto.

Además, Callens, quien además pasó por Sport Boys de su país, Real Sociedad y Numancia de España, agregó: “Sí, he visto que ha salido información sobre Boca en varios medios, pero yo no sé nada. Como te digo, yo solamente entreno y me preparo, de eso se encarga mi representante”.

En su último club, en New York City, ganó la Major League Soccer 2021 y la Campeones Cup 2022. Y también fue nominado al premio de "mejor defensa de la MLS" en 2017 y 2021. Mientras que con Perú jugó la Copa América 2019 (subcampeón) y 2021 (cuarto lugar). ¿Jugará en La Bombonera? Lo cierto ahora es que se muere por hacerlo.