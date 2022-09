Alexander Medina confirmó que no piensa en largar

"Más allá de la dolorosa derrota, no estuvo el juego. No estuvimos presentes en ninguno de los rubros, hay que aceptarlo porque Independiente nos ganó bien. Nos vamos con bronca por el desarrollo del juego y el resultado", confió.

Y dijo del momento: "Rotamos mucho los equipos en este tiempo porque genera un desgaste muy grande. Queríamos sostener otro tipo de rendimiento, pero no pudimos hacer ni una pretemporada ni un acondicionamiento físico más importante. Así es el fútbol, no son excusas pero son realidades".

En cuanto a su continuidad señaló: "No se tocó el tema ni con Bassedas ni con el Presidente. Hace una semana estábamos en Semifinal de Libertadores y hoy perdimos el pasaje a Cuartos de Copa Argentina. No tenemos un buen presente pero hay que analizar muchas cosas. Nosotros creemos mucho en el trabajo, llegamos hace poco más de 90 días y estuvo el desgaste de la triple competencia, tampoco tuvimos semanas largas para poder trabajar con un grupo ya armado. Hay varios factores que inciden para que este proceso no sea bueno en materia de resultados".