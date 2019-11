El técnico de Boca cuestionó a Patricio Loustau por la expulsión de Frank Fabra al considerar que la primera amonestación al colombiano fue exagerada, porque "no hubo ni falta". Y redobló la apuesta al remarcar que el árbitro debió mostrar la segunda amarilla al volante de Vélez Nicolás Domínguez, que cortó la salida del arquero Esteban Andrada, falta que no fue penada con otra tarjeta. "No vi a ningún jugador de Boca llegar a destiempo contra futbolistas de Vélez, pero si vi a jugadores de Vélez llegar a destiempo contra jugadores de Boca", resumió Alfaro.

Y en el mismo tono, rememoró decisiones arbitrales de partidos anteriores en las que consideró que Boca fue perjudicado y en ese momento hizo alusión al choque con River por las semifinales de la Copa Libertadores.

"Con River hubo cosas extrafutbolísticas que nos terminaron dejando afuera, pero nosotros sabemos que estuvimos a la altura", afirmó sobre el cruce copero con el clásico rival. Cuando los periodistas le pidieron que fuese más específico, Alfaro dijo que en la ida, en el Monumental, a River le cobraron un penal por VAR apenas empezado el partido, mientras que en la vuelta, en la Bombonera, "hubo un penal de Pinola y el VAR no lo cobró".

Por otro lado, el entrenador volvió a decir que aspira a seguir en su puesto el año que viene y destacó que cuenta "con el apoyo de todo el plantel, de (Carlos) Tevez para abajo".

