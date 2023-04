En diálogo con Azteca TV, el ex-entrenador de Huracán e Independiente entró en detalles de lo que fue el ofrecimiento por parte del equipo de Arabia Saudita para reemplazar a Rudi García pero que no aceptó debido a su compromiso con el equipo de México.

“Tuve cuatro charlas con el Al-Nassr. Llegué al club y recibo una llamada del CEO del equipo, me dice que me quiere porque echaron a Rudi García", contó y agregó: "Era mucho dinero, yo le dije que ya tenía un compromiso con Pumas, que era una cuestión de lealtad, jamás me iría de un equipo para ir a otro, por algo caí en Pumas”.

Pumas, que el año pasado estaba en los últimos puestos de la Liga de México, está peleando por entrar a la serie final del campeonato. Mohamed asumió en un equipo perdido, con tres derrotas seguidas y desde su llegada, el equipo perdió con Querétaro pero luego venció a Atlético San Luis y Toluca. En las anteriores 12 jornadas sin el Turco nunca había logrado dos triunfos seguidos.

Por su parte, Al-Nassr está escolta en la Liga de Arabia Saudita con 53 puntos, a tres del líder Al Ittihad y con un partido más a seis fechas del final del torneo. Cristiano, quien llegó el 30 de diciembre del año pasado, lleva 11 partidos, 11 goles y 2 asistencias en el club.

Pedirán el arresto y la deportación de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo está en serios problemas en Arabia Saudita. Una abogada pedirá el arresto y la deportación del portugués ante el Ministerio Público por sus gestos obscenos en la derrota de Al Nassr contra el Al Hilal de Ramón Díaz (2-0) como visitante.

El hecho ocurrió el pasado martes: Cristiano regresaba cabizbajo a los vestuarios cuando le gritaron "Messi, Messi" y reaccionó con polémica (se tomó los genitales). Las pruebas quedaron a la vista de todos, ya que la secuencia se viralizó directamente desde la tribuna.

"No sigo los deportes. Incluso si la audiencia de Al Hilal provocó a Cristiano, no les supo responder. La conducta de Cristiano es un delito. Un acto públicamente indecente, que es uno de los delitos requeridos por arresto y deportación si es cometido por un extranjero", comentó la abogada Nouf bin Ahmed.