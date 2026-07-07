Messi reveló cómo vivió la increíble clasificación a cuartos: "Fue muy emocionante"

El capitán de la Selección Argentina, quien terminó entre lágrimas tras el triunfo 3 a 2 a Egipto, contó cómo transitó la remontada y destacó el carácter del equipo.
Lionel Messi no pudo contener la emoción tras la histórica remontada de la Selección Argentina frente a Egipto. El capitán terminó entre lágrimas luego del triunfo por 3-2 en Atlanta, que le dio al equipo de Lionel Scaloni la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. "Fue un alivio para todos", resumió después del encuentro.
Apenas sonó el pitazo final, el capitán argentino rompió en llanto y fue abrazado por sus compañeros en medio del festejo por una clasificación conseguida tras revertir un 2-0 en contra. El desahogo reflejó la tensión de un partido que parecía perdido y terminó con una de las remontadas más memorables de la Albiceleste en una Copa del Mundo.
"La verdad, felicidad por haber conseguido el pase, por cómo lo hicimos. Se había puesto dura con el 2-0. Muy emocionante poder darlo vuelta. Volvemos a sufrir muchísimo, pero esto es el Mundial. Todos los partidos se están dando igual. Muy igualado todo. Muy feliz", expresó Messi apenas terminó el encuentro.
El capitán también destacó la fortaleza del grupo para reaccionar en el momento más complicado del partido. "Fue un alivio para todos, por cómo se dio el partido. No es fácil levantar un 2 a 0... Pero, como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final. Tuvimos la suerte de conseguir el gol del Cuti rápido, todavía nos quedaba tiempo y lo dimos vuelta en los 90. Es una locura lo que hizo este grupo hoy. Muy feliz, muy contento que la gente pueda seguir disfrutando. Ojalá sigamos", afirmó.
Además de liderar la reacción desde el juego, Messi volvió a marcar en el Mundial. El gol llegó tras un remate de Alexis Mac Allister que el arquero dejó con un rebote largo, situación que el capitán aprovechó para definir y convertir.
Con ese tanto, el capitán de la selección alcanzó los ocho goles en la actual Copa del Mundo y quedó como máximo goleador del de este mundial, superando a Kylian Mbappé y Erling Haaland.
La victoria le permitió a la Selección Argentina avanzar a los cuartos de final después de una noche inolvidable en Atlanta, donde dio vuelta un partido que parecía sentenciado. El próximo compromiso será el sábado, desde las 22, en Kansas, frente al ganador del cruce entre Suiza y Colombia.
Con otra actuación decisiva y una imagen que recorrió el mundo, Messi volvió a ser el emblema de un equipo que reaccionó cuando más lo necesitaba y que mantiene intacto el sueño de conquistar el Mundial 2026.
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