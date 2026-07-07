Messi reveló cómo vivió la increíble clasificación a cuartos: "Fue muy emocionante"

Además de liderar la reacción desde el juego, Messi volvió a marcar en el Mundial. El gol llegó tras un remate de Alexis Mac Allister que el arquero dejó con un rebote largo, situación que el capitán aprovechó para definir y convertir.

Con ese tanto, el capitán de la selección alcanzó los ocho goles en la actual Copa del Mundo y quedó como máximo goleador del de este mundial, superando a Kylian Mbappé y Erling Haaland.

La victoria le permitió a la Selección Argentina avanzar a los cuartos de final después de una noche inolvidable en Atlanta, donde dio vuelta un partido que parecía sentenciado. El próximo compromiso será el sábado, desde las 22, en Kansas, frente al ganador del cruce entre Suiza y Colombia.

Con otra actuación decisiva y una imagen que recorrió el mundo, Messi volvió a ser el emblema de un equipo que reaccionó cuando más lo necesitaba y que mantiene intacto el sueño de conquistar el Mundial 2026.