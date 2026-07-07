Lionel Scaloni: "Me hice entrenador para vivir estas emociones"

Una de las imágenes que dejó el encuentro fue la emoción de Scaloni tras el pitazo final. El entrenador explicó que vivir los partidos desde el banco lo moviliza tanto como cuando era futbolista y hasta reveló el apodo que le puso el plantel. "Siempre me emociono. Los chicos me dicen 'La llorona'. Lo vivo así. Todos los que jugamos al fútbol volvemos a sentir estas emociones desde otro lugar", contó.

En la misma línea, dejó una reflexión sobre el espíritu de su equipo: "El fútbol es táctica y estrategia, pero también corazón. No hay que dar nada por perdido hasta que termina el partido".

"YA ME DICEN LOS CHICOS HASTA LA LLORONA PERO NO ME IMPORTA"



Lionel Scaloni se refirió a cómo deja ver sus emociones dentro del vestuario y afuera



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El técnico también tuvo un apartado especial para Lionel Messi, autor de un gol pese a haber fallado un penal durante el encuentro. Para Scaloni, la reacción del capitán simboliza el carácter que identifica a esta Selección. "Les dije a los chicos que lo tomen como ejemplo. Podría haberse dejado caer después del penal errado, pero la siguió pidiendo y volvió a intentarlo. Sus compañeros tampoco lo dejaron caer", destacó. Y completó: "Cuando todo empeora hay que dar todo. Messi ama jugar al fútbol y que todavía viva estas emociones a esta altura de su carrera es difícil de explicar. Tiene que disfrutar hasta el último momento".

LIONEL SCALONI, RENDIDO ANTE LEO MESSI EN PLENA CONFERENCIA DE PRENSA.



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Por último, Scaloni explicó los cambios que realizó cuando Argentina estaba en desventaja y destacó la importancia de contar con un plantel repleto de variantes. "Si no tenía a Lautaro o a Nico González, el partido no era igual. Tenemos jugadores y esa es la verdad. Cuando vas perdiendo, los cambios hay que hacerlos", señaló.

Además, explicó que su intención fue darle libertad a los futbolistas para que encontraran los espacios y mantuvieran la convicción: "Intento que el equipo fluya porque ellos saben jugar. Necesitás futbolistas que crean que siempre se puede dar vuelta y que jueguen sin miedo. Ellos nos hacen jugar más tranquilos".