Lionel Scaloni: "Me hice entrenador para vivir estas emociones"

El DT destacó el carácter del equipo tras la clasificación a cuartos, elogió a Messi y explicó por qué terminó llorando después del agónico 3-2 ante Egipto.
Lionel Scaloni dejó una de las conferencias de prensa más emotivas desde que conduce a la Selección argentina. Luego de la agónica victoria 3-2 sobre Egipto, que selló el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, el entrenador destacó la personalidad de sus dirigidos, explicó las decisiones que tomó durante el partido y le dedicó palabras especiales a Lionel Messi.
"Aun sin hacer un mal partido íbamos perdiendo. El fútbol tiene estas cosas. Me hice entrenador para vivir estas emociones. Las emociones que te da un partido son inigualables", expresó Scaloni durante la conferencia de prensa luego del encuentro.
Ni bien finalizó el partido, el entrenador de Pujato no pudo aguantar la emoción y se desmoronó frente a la camara: "No puedo levantar la mirada, lo siento, estoy muy emocionado. ¡ Qué grupo de jugadores hermano !"
El DT remarcó que Egipto fue un rival de jerarquía, aunque consideró que Argentina siempre estuvo cerca de revertir la historia. "Nos repusimos de ver que la pelota no entraba y de estar 0-2. Hay que seguir intentando hasta que termine el partido. Se dio, podía no haberse dado, pero se dio", afirmó. Además, sostuvo que la clasificación se ubica entre los momentos más importantes de su ciclo y destacó el compromiso del plantel: "La magnitud de lo de hoy es comparable con muchísimas cosas grandes que vivimos con este equipo. Nunca deja de ir para adelante y nunca deja tirada a su gente".
Una de las imágenes que dejó el encuentro fue la emoción de Scaloni tras el pitazo final. El entrenador explicó que vivir los partidos desde el banco lo moviliza tanto como cuando era futbolista y hasta reveló el apodo que le puso el plantel. "Siempre me emociono. Los chicos me dicen 'La llorona'. Lo vivo así. Todos los que jugamos al fútbol volvemos a sentir estas emociones desde otro lugar", contó.
En la misma línea, dejó una reflexión sobre el espíritu de su equipo: "El fútbol es táctica y estrategia, pero también corazón. No hay que dar nada por perdido hasta que termina el partido".
El técnico también tuvo un apartado especial para Lionel Messi, autor de un gol pese a haber fallado un penal durante el encuentro. Para Scaloni, la reacción del capitán simboliza el carácter que identifica a esta Selección. "Les dije a los chicos que lo tomen como ejemplo. Podría haberse dejado caer después del penal errado, pero la siguió pidiendo y volvió a intentarlo. Sus compañeros tampoco lo dejaron caer", destacó. Y completó: "Cuando todo empeora hay que dar todo. Messi ama jugar al fútbol y que todavía viva estas emociones a esta altura de su carrera es difícil de explicar. Tiene que disfrutar hasta el último momento".
Por último, Scaloni explicó los cambios que realizó cuando Argentina estaba en desventaja y destacó la importancia de contar con un plantel repleto de variantes. "Si no tenía a Lautaro o a Nico González, el partido no era igual. Tenemos jugadores y esa es la verdad. Cuando vas perdiendo, los cambios hay que hacerlos", señaló.
Además, explicó que su intención fue darle libertad a los futbolistas para que encontraran los espacios y mantuvieran la convicción: "Intento que el equipo fluya porque ellos saben jugar. Necesitás futbolistas que crean que siempre se puede dar vuelta y que jueguen sin miedo. Ellos nos hacen jugar más tranquilos".
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