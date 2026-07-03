La autocrítica de Messi tras el partido con Cabo Verde: "Hay mucho por mejorar"

El capitán también cuestionó la tendencia a subestimar a ciertos rivales por nombre o trayectoria. “A veces desprestigiamos por nombre y sabíamos que no iba a ser nada fácil”, sostuvo, al tiempo que remarcó la paridad general del certamen: “En este Mundial todo es igualado y todos los partidos serán dificilísimos”.

Escuchamos la palabra del capitán, muy autocrítico con el partido de la selección



Argentina se medirá ante Egipto el martes 7/07 a las 13hs



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Más allá de la clasificación, el mensaje final fue el más contundente: “Más allá del pase, hay que corregir las cosas malas, que fueron muchas”. Con el desgaste acumulado tras un partido de alta exigencia física, el plantel ahora apunta a recuperar energías y ajustar errores de cara a los octavos de final.

Messi terminó el partido con un chichón en la cabeza: qué le pasó

Tras el intenso cruce con Cabo Verde, Messi terminó el encuentro con una visible inflamación en la cabeza, que generó preocupación en el post partido. El incidente se produjo en el tramo final de los 90 minutos, cuando Messi fue derribado tras una acción ofensiva y, en la caída, impactó con la cabeza contra el cuerpo de un rival que llegaba en cobertura.

El golpe dejó un chichón evidente, aunque el capitán pudo continuar jugando sin inconvenientes hasta el cierre del encuentro. La marca quedó expuesta durante sus declaraciones posteriores, donde la hinchazón se hizo visible ante las cámaras y rápidamente se volvió tema de análisis entre hinchas y medios.