La autocrítica de Messi tras el partido con Cabo Verde: "Hay mucho por mejorar"

El capitán valoró la clasificación a octavos de final del Mundial, pero aceptó que el rendimiento colectivo ante el equipo africano dejó varias errores por corregir para el futuro.
La Selección Argentina avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 tras un exigente triunfo por 3 a 2 a Cabo Verde en el alargue, pero el capitán Lionel Messi evitó cualquier tipo de conformismo y dejó una fuerte autocrítica sobre el rendimiento del equipo.
El rosarino destacó el valor del triunfo, aunque remarcó que el desarrollo del partido estuvo lejos de lo ideal. “Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, no por algo este equipo no había perdido con España”, explicó, en referencia al nivel del rival africano en la fase de grupo.
También destacó la identidad del equipo y el peso de la pelota parada en un partido cerrado. “Esta selección compite hasta el final”, remarcó y subrayó que esa fortaleza viene siendo una constante del grupo. En esa línea, valoró que el equipo supo aprovechar una herramienta clave: la pelota detenida.
Además, Messi señaló que Argentina tuvo momentos de desconexión que complicaron el trámite: “Perdimos la pelota, nos metimos atrás y no pudimos presionar bien”. En esa línea, insistió en que el escenario del torneo no permite relajaciones: “Esto es mata mata y nadie te regala nada”.
El capitán también cuestionó la tendencia a subestimar a ciertos rivales por nombre o trayectoria. “A veces desprestigiamos por nombre y sabíamos que no iba a ser nada fácil”, sostuvo, al tiempo que remarcó la paridad general del certamen: “En este Mundial todo es igualado y todos los partidos serán dificilísimos”.
Más allá de la clasificación, el mensaje final fue el más contundente: “Más allá del pase, hay que corregir las cosas malas, que fueron muchas”. Con el desgaste acumulado tras un partido de alta exigencia física, el plantel ahora apunta a recuperar energías y ajustar errores de cara a los octavos de final.
Tras el intenso cruce con Cabo Verde, Messi terminó el encuentro con una visible inflamación en la cabeza, que generó preocupación en el post partido. El incidente se produjo en el tramo final de los 90 minutos, cuando Messi fue derribado tras una acción ofensiva y, en la caída, impactó con la cabeza contra el cuerpo de un rival que llegaba en cobertura.
El golpe dejó un chichón evidente, aunque el capitán pudo continuar jugando sin inconvenientes hasta el cierre del encuentro. La marca quedó expuesta durante sus declaraciones posteriores, donde la hinchazón se hizo visible ante las cámaras y rápidamente se volvió tema de análisis entre hinchas y medios.
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