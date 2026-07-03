Preocupación: el gol de Cabo Verde con mucha pasividad de Argentina

Argentina venció 3 a 2 al combinado africano en el alargue con mucho sufrimiento y, una de las jugadas que quedaron como llamados de atención, fue el primer tanto del rival.
Argentina venció 3 a 2 a Cabo Verde en el alargue en los 16avos de final del Mundial, logrando la clasificación a octavos de final (el martes ante Egipto) con mucho sufrimiento. El partido dejó varios llamados de atención, con errores para corregir, como el primer tanto del combinado africano.
El tanto llegó a los 14 minutos del complemento, en una jugada marcada por errores consecutivos en la defensa argentina. Facundo Medina perdió la pelota en la salida tras intentar un pase largo para Lautaro Martínez, y Cabo Verde aprovechó el desorden para atacar con velocidad.
La acción continuó con un pase filtrado de Ryan Mendes que encontró a Deroy Duarte ¡sin marcas dentro del área! El mediocampista apareció prácticamente solo cerca del punto penal, con tiempo para definir ante una defensa desacomodada y sin reacción.
Ni la presión de Lisandro Martínez ni el retroceso de Enzo Fernández lograron evitar la definición. El defensor intentó cerrar el remate, pero la pelota pasó entre sus piernas, mientras Emiliano “Dibu” Martínez alcanzó a tocarla levemente sin poder desviarla, en lo que terminó siendo el 1-1 parcial en Miami.
Argentina salió al complemento muy confiado con el 1 a 0 del marcador, le cedió la pelota a Cabo Verde e incluso retrocedió con baja intensidad. Lejos de la humildad que lo caracteriza, de no bajar el acelerador, demostró una actitud para defender la primera ventaja que le costó caro y pudo haber sido catastrófico si no se conseguía la clasificación.
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