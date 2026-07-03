Preocupación: el gol de Cabo Verde con mucha pasividad de Argentina

Argentina salió al complemento muy confiado con el 1 a 0 del marcador, le cedió la pelota a Cabo Verde e incluso retrocedió con baja intensidad. Lejos de la humildad que lo caracteriza, de no bajar el acelerador, demostró una actitud para defender la primera ventaja que le costó caro y pudo haber sido catastrófico si no se conseguía la clasificación.

El gol de Deroy Duarte para empatar el encuentro: