Argentinos Juniors y Aldosivi buscan el último boleto libre

El elenco de La Paternal parece tener más allando el camino en la previa. Es que si bien los dirigidos por Diego Davobe tienen la misma cantidad de puntos que el Tiburón marplatense (7 unidades), ostenta una mejor diferencia de gol (+1 contra -4) y se mide contra un deslucido Estudiantes de La Plata que no solo no ganó en el certamen sino que aún no convirtió goles.

En el caso de Aldosivi, el rival será San Lorenzo. Puntero y clasificado una fecha antes, el Santo de Boedo intentará seguir creciendo futbolísticamente y repetir la goleada y producción obtenidas en el José María Minella.

Ambos encuentros comenzarán a las 19:10. Mientras que el choque en el estadio Diego Armando Maradona entre Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata será arbitrado por Patricio Loustau y contará con la televisación de Fox Sports Premium; las riendas de San Lorenzo contra Aldosivi serán comandadas por Néstor Pitana y se verá por la pantalla de TNT Sports.

Los clasificados hasta ahora a la Fase Campeonato son Atlético Tucumán, Arsenal, River, Banfield, Boca, Talleres, Huracán, Gimnasia, Independiente, Colón y San Lorenzo. El Bicho y el Tiburón, conocerán sus destinos alrededor de las 21:00, cuando finalicen sus respectivos encuentros.



Definido cuál de los dos equipos accederá al espacio disponible, desde la organización se procederá a realizar el sorteo correspondiente de las fases Campeonato y Complementación.

En la primera habrán dos grupos, bajo la denominación "A" y "B", compuestos de 6 equipos cada uno, conformados por 3 conjuntos que hayan resultado primeros en su zona y 3 que hayan finalizado en el segundo lugar al cabo de las primeras seis fechas de la etapa de clasificación.

Mientras que en la segunda, se confomarán dos zona de 6, entre aquellos que se ubicaron terceros y cuartos.

En ambos casos, no se podrán enfrentar aquellos equipos que lo hayan hecho en la etapa de clasificación, aunque sí se podrán disputar los clásicos si el sorteo lo determina.