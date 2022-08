Arranca la Liga Española: los 32 argentinos que van a disputarla

JEREMÍAS LEDESMA (CÁDIZ)

Es el arquero indiscutido del Cádiz. En agosto del 2020, el porteño de 29 años llegó a préstamo desde Rosario Central, donde se formó, debutó en Primera y además ganó la Copa Argentina 2018 como capitán y figura. Y enseguida se consolidó en el club español, donde le compraron su pase en mayo de este año. ¡Fue el segundo arquero con más tapadas en la última Liga BBVA!

jeremias-ledesma_862x485.jpg

SANTIGO ARZAMENDIA (CÁDIZ)

Hijo de paraguayos, nació en la localidad de Wanda, en la provincia argentina de Misiones. Este lateral izquierdo de 24 años se mudó a los 13 años a Paraguay, donde se sumó a las Inferiores de Cerro Porteño y debutó en 2015. Arzamendia, que está desde junio del año pasado en Cádiz, en 2019 rechazó jugar en la Selección Argentina para hacerlo en la de Paraguay, donde disputó la Copa América 2019 y 2021. "Vi una llamada perdida y luego recibí el audio del profe de Lionel Scaloni, que decía que me seguían muy de cerca y me querían convocar para la Selección", contó en diálogo con Milenium Sports. "Osorio (DT por ese entonces de Paraguay) me llamó dos días atrás. Hablé por un buen rato con él y me dijo que me veía bien. Que siga por este camino y que iba a ser parte de la próxima convocatoria. Como Scaloni solo está de forma interina, tuve miedo de estar en esta lista y después no estar más. Por eso fui por el lado de Paraguay", explicó.

arzamendiacadiz2122.webp

FRANCO RUSSO (MALLORCA)

Es un porteño de 24 años que a base de mucho esfuerzo se afianzó en la defensa del Mallorca. Este zaguero se formó en Tigre. Luego, en 2015 llegó a España y se sumó en las Inferiores del Espanyol, donde jugaría con el equipo de la filial en la Segunda División. Luego, fue cedido al F.C Vilafranca y Ontinyent C. F, otros clubes del ascenso español. En julio del 2018 firmó por dos años con el Mallorca. Tras el primero, donde estuvo a préstamo en la S.D. Ponferradina, consiguió quedarse en el club de Primera y fue creciendo mucho hasta hoy, que es uno de los de mayor consideración del plantel para la gente.

franco russo.jfif

BRAIAN CUFRÉ (MALLORCA)

Al igual que Jeremías Ledesma tuvo paso por el fútbol argentino. Su proceso de formación fue entre River de Mar del Plata y Vélez, donde tuvo su estreno en Primera en 2015. Tras romperla en el Fortín, el lateral izquierdo arribó a mediados del 2020 a Mallorca. Tras estar a préstamo en Málaga, regresó y se ganó un lugar en el club.

braian-cufre-rcd-mallorca-1610087524-54187.jpg

RODRIGO BATTAGLIA (MALLORCA)

"Tenemos clara la idea de juego y ahora hay que afinar algunos detalles. Podemos hacer una gran temporada y ojalá así sea", deseó Rodrigo Battaglia en las últimas horas palpitando la Liga BBVA. Volante de 31 años, oriundo de Ciudadela, que pasó por Huracán, Racing y Rosario Central en el fútbol argentino. Este futbolista, que jugó en la Selección Argentina Sub-20, levantó dos títulos con Sporting de Lisboa en Portugal: Copa de la Liga y Copa.

FYveMaEWIAY8IxH.webp

TATTY CASTELLANOS (GIRONA)

Luego de ser figura en el New York City de la Major League Soccer de Estados Unidos, River lo buscó para reemplazar a Julián Álvarez, pero no se logró dar el pase. El mendocino de 24 años llegó como el gran fichaje de Girona de cara a esta nueva temporada.

taty castellanos.jpg

ESTEBAN SAVELJICH (RAYO VALLECANO)

Nació en Tandil y jugó en la Selección de Montenegro. Salió de Racing, donde fue parte del equipo campeón del Torneo Transición 2014. Es zaguero y tiene 31 años. También jugó en Defensa y Justicia y varios clubes de España.

-esteban-saveljich-rayo-vallecano-1636467617-74446.jpg

OSCAR TREJO (RAYO VALLECANO)

Debutó en Boca en 2005 en un partido contra Almagro (derrota 3 a 2) con gol y todo. Levantó el Torneo Apertura 2005 en el Xeneize, de donde se fue en 2007 para el fútbol español, donde jugó casi toda su carrera. Fuera de España solo estuvo en Boca en sus comienzos mencionados y en el Toulouse de Francia. El volante de 31 años es ídolo del Rayo Vallecano: es el jugador extranjero con más partidos disputados en toda su historia. El equipo de Saveljich y Trejo tendrá un debut difícil en la Liga: vs. el Barcelona de Xavi y en el Camp Nou. Fue el séptimo jugador con más asistencias en la última Liga BBVA: hizo 9 pases-gol.

OSCAR TREJO.jpg

AXEL WERNER (ELCHE)

El arquero de 26 años no es desconocido para nada. Salió de Atlético Rafaela y a mediados del 2016 llegó a Boca, donde debutó ni más ni menos que, en un Superclásico en el Monumental, por la lesión de Guillermo Sara, quien era el titular. Fue victoria 4 a 2, el día que Carlos Tevez se despachó con dos goles. Solo disputó dos partidos en el Xeneize. Luego, disputó tres en el Atlético Madrid, ocho en Huesca de España y 34 en Atlético San Luis en México. En el último mercado de pases llegó al Elche.

3VLC7ZSH4JO2PMEEESPY5DDODA.jpg

JAVIER PASTORE (ELCHE)

El primero que no necesita presentación. "El Flaco quiere mejorar muscularmente para no sufrir recaídas y vivir una temporada diferente a la anterior (jugó solo 15 partidos). Empieza a encontrar las sensaciones y esta mañana se le ha visto trabajar duro y con alegría, asegurando que va a mejor y que pronto confía en estar disponible para Francisco Rodríguez", informó este jueves sobre él el Diario As de España.

javier-pastore-elche_1440x810_wmk.jpg

LUCAS BOYÉ (ELCHE)

El pibe formado en River, que debutó con Ramón Díaz en el banco y fue parte del plantel que ganó la Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015 y Copa Libertadores 2015, los primeros tres títulos de la Era Gallardo, está recuperándose de una lesión en busca de una nueva temporada en Elche. Tras su paso por el Millonario (37 partidos y 2 goles), además de la de su actual club, el delantero vistió las camisetas de Newell's, Torino, Celta de Vigo, AEK Atenas y Reading FC. Marcó siete goles en la última Liga BBVA.

LUCAS BOYE ELCHE.jpg

EZEQUIEL PONCE (ELCHE)

Llegó en febrero de este año al Elche. "Me decanté por el Elche por la calidad de la plantilla y su proyecto", dijo el punta rosarino de 25 años, que jugó en Newell's, Granada de España, Lille de Francia, AEK Atenas (coincidió con Boyé) y Spartak de Moscú. Disputó los Juegos Olímpicos 2020 con la Selección Argentina Sub-23.

6201635337322.r_d.512-341.jpeg

LUCAS ROBERTONE (ELCHE)

Volante entrerriano de 25 años. Otro más salido de "La Fábrica" de Vélez. Le alcanzó 70 partidos en el Fortín para que Almería se decidiera a ficharlo en 2020.

robertone.jpg

LUIS EZEQUIEL "CHIMY" ÁVILA (OSASUNA)

Delantero rosarino de 28 años titular en el Osasuna. Salió de Tiro Federal, del Federal A y llegó a la máxima categoría de España. En el medio, jugó en San Lorenzo, donde solo pudo marcar dos goles en 19 partidos y ganó la Supercopa Argentina 2015. Es hermano de Gastón Ávila, el pibe formado en Boca que marchó recientemente. Le apodan Chimy, abreviatura de Chimichurri, mote puesto por su padre debido a su hiperactividad.

chimy-avila-osasuna-1566313888-24838.jpg

GUIDO MARTÍNEZ Y GERMÁN PEZZELLA (REAL BETIS)

Formados en River, campeones de la Copa América con la Selección Argentina ante Brasil, son piezas importantes del Real Betis, con el que ganaron la última Copa del Rey.

PEZZELA Y GUIDO MARTINEZ REAL BETIS.jpg

PAPU GÓMEZ, MARCOS ACUÑA, GONZALO MONTIEL, LUCAS OCAMPO Y ERIK LAMELA (SEVILLA)

Los cinco argentinos, todos con presente o pasado en la Selección Argentina, son claves en el Sevilla. Lucas Ocampo, el crack que le tocó debutar en River en el peor momento de su historia, encontró un gran nivel en el club, donde ganó la UEFA Europa League 2019-2020 y es muy querido por los hinchas. Papu llegó y se ganó un lugar en el 11 tras una vida en Atalanta. Acuña ya lleva tres temporadas, mientras que Lamela solo una, la anterior con buenos números y Montiel acaba de llegar al club.

f608x342-1112437_1142160_174.jpg

fichajes-sevilla-ocampos-puede-gran-venta.jpg

marcos_acuna_head_crop1644780209285.jpg_242310155.jpg

RODRIGO DE PAUL, ÁNGEL CORREA Y NAHUEL MOLINA (ATLÉTICO MADRID)

Ángel Correa, por arrancar su novena temporada en Atlético Madrid, ya ha dejado una gran huella en el club: está en el Top 30 de los jugadores que más vistieron esa camiseta (22° con 329 partidos) y levantó una Liga BBVA, una UEFA Europa League y una Supercopa de España siendo importante. Por su parte, Rodrigo De Paul arribó a inicios de la anterior temporada y enseguida se hizo indiscutible. Y Nahuel Molina está recién llegado.

de paul y angel correa.jpeg

62e2dbeb7d761__400x300.webp

GERONIMO RULLI Y JUAN FOYTH (VILLAREAL)

Otros dos argentinos que la están rompiendo en España. En la última temporada llevaron, junto a Lo Celso que ahora está en el Tottenham, al Villareal a semifinales de Champions League. Dieron el golpe en cuartos de final eliminando al siempre candidato al título Bayern Munich. Son intransferibles para la dirigencia.

r859636_1296x729_16-9.jpg

FABRIZIO ANGELERI (GETAFE)

Tras ser colgado en River por no llegar a un acuerdo de renovación, hace un mes llegó al Getafe. "Siento una alegría inmensa de poder estar en el fútbol europeo. Es el sueño de cualquier jugador sudamericano y vengo con ganas de hacer las cosas bien y triunfar", comentó el lateral izquierdo de 28 años, que tendrá su primera experiencia fuera del fútbol argentino, donde jugó en Godoy Cruz y en el Millonario.

do0WPYTBX_1200x630__1.webp

AUGUSTO SOLARI, AGUSTÍN MARCHESÍN Y FRANCO CERVI (CELTA DE VIGO)

Augusto Solari tendrá su tercera temporada en Celta de Vigo después de una segunda en la que logró tener mayor regularidad en el equipo. Al rosarino de 30 años formado en River, que también jugó en Estudiantes y Racing, se le suman otros dos argentinos: Agustín Marchesín y Franco Cervi. Ambos son fichajes del último mercado de pases.

16165118258265.jpg

MATÍAS "MONITO" VARGAS (ESPANYOL)

El mendocino, quien la rompió en Vélez, arribó al Espanyol para la temporada 2019-2020. Tras dos años, descendiendo a la Segunda División en el primero y luego ganando la "B" de España y logrando la vuelta a Primera, fue cedido al Adana Demirspor de Turquía. Pese a un gran año, la dirigencia le está buscando nuevo club. Pero, por ahora no le acercaron ninguna propuesta convincente: ¿puede volver a ser considerado en caso de no recibir una oferta que satisfaga a la directiva?

monito vargas en espanyol.jfif

NICOLÁS MELAMED (ESPANYOL)

Nació en Castelldefels, pero de madre argentina y abuelo, un tal Felipe Ribaudo, que formó parte del plantel de Estudiantes de La Plata que le ganó al Manchester United en la histórica final de la Intercontinental de 1968, se formó y debutó en Espanyol. Es volante y tiene 21 años. Arrancó en el Espanyol "B" en Segunda y luego en el equipo de Primera, con el que, con el Monito, como ya dijimos descendió y ascendió. Jugó en la Selección de España Sub-19.