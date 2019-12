Con 31 años recién cumplidos, habla de su salida desde el club San Jorge al cual hasta ahora le está pagando la desvinculación, la llegada a Sarandí en soledad tras pagarse el viaje en avión -vino a prueba-, ser parte del campeón del Nacional -la final la jugó desgarrado- y afianzarse en el equipo de El Viaducto jugando a gran nivel en la Superliga, pero nunca abandonado su ideario, sumado a que tanto él como su familia - esposa y dos hijos-, supieron del desarraigo pero se amoldaron a una Buenos Aires que era una incógnita 18 meses atrás.

ADEMÁS:

Villa Corina, presente en el Desafío ECO YPF 2019

De la campaña del Celeste y Rojo, afirmó: "No debemos dejar el objetivo de lado, superar la línea de los 40 puntos y después ver. Queda mucho, hay que trabajar el día a día, hacernos fuertes de locales. no me quedo con este buen año. Arsenal es un equipo que se adapta a todo, el grupo busca siempre mejorar, hay una plantilla importante y no todos podemos ser titulares pero están en al consideración, entrenan y apoyan todos. Tenemos las armas y un plan, en lo personal no me imaginaba este presente, pero nunca dudé del trabajo y lo que venía a conseguir".

Confesó que su hija "ya es fanática de Arsenal, en el jardín dibujo a la familia y hasta a la perrita con los colores del club, eso es lo que ve en la familia también", y contó: "Cuando vine de Tucumán ya había dejado de ser enfermero, estudiaba psicología y se dio la chance. Uno debe reponerse a todo, hay que saber realimentarse, el deporte de alto nivel busca decirte que no podés, expulsarte, pero hay que levantarse siempre. Todo depende a lo que apuesta cada uno".

Y lo demostró al llegar una tarde de invierno a Sarandí, conocer el club, estar sólo en Buenos Aires durante seis meses, pero aquella aventura pasó a ser un disfrute.