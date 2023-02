Atlético de Tucumán rescató un empate agónico ante Vélez

Partidazo no fue, pero sí que tuvo emociones de sobra. Y hasta el final. Vélez arrancó ganando, tuvo innumerables chances para liquidarlo pero le perdonó la vida a Atlético Tucumán, que también erró goles, pero cuando el encuentro moría encontró el empate.

El Decano no encuentra el rumbo en este torneo, y no solo desde los resultados. Desde el juego está muy lejos del nivel que supo mostrar durante gran parte de la Liga Profesional pasada. Junta jugadores con buen trato de pelota, pero que en vez de conectarse entre ellos en mitad de cancha se desordenan.

Salvo algún pasaje del primer tiempo, Vélez fue siempre superior pero no tanto por mérito propio sino también un poco porque cuando el Decano agarraba la pelota no daba tres pases seguidos. Aún así, los tucumanos tuvieron sus chances durante los 90 minutos pero no las aprovecharon.

La V Azulada se plantó desde un primer momento con la intención de marcar el ritmo adueñándose de la pelota. El Fortín no fue un espectáculo, pero logró generar ocasiones de gol de todas las formas posibles: jugadas colectivas, arrebatos individuales, remates de larga distancia y pelota parada.

Fue esta última el arma que le dio el triunfo a los de Liniers, en el inicio del complemento: el juvenil Cabrera ejecutó un tiro libre que cruzó todo el área y fue conectado por el paraguayo José Florentín. A los 4' del segundo tiempo el Fortín lograba trasladar al resultado la -no tan marcada- superioridad. Minutos más tarde, bajo exactamente la misma fórmula tuvo el segundo, pero el travesaño le negó el grito.

Sin embargo, el refrán dice que "los goles que no se hacen en un arco...". Y así fue, a los 5 minutos de tiempo agregado, Coronel metió la pelota en el área, y tras un cabezazo fallido de Menéndez, Marcelo González llegó desde atrás para empujarla e igualar. Luego, Pereyra fue expulsado por doble amarilla y Nazareno Arasa no le cobró un penal al local, que el VAR no llegó a revisar porque el juez terminó el partido.

Al Fortín se le escaparon tres puntos que hubiesen sido valiosísimos, y los perdió solo. El Decano sigue sin ganar, pero al menos sumó, que para lo que fue el trámite es un gran resultado. En la próxima fecha, Atlético Tucumán visitará a Defensa y Justicia el domingo, mientras que Vélez recibirá a Boca el sábado.