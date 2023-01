Banfield y Unión empataron en un accidentado partido

Banfield comienza una nueva era con Javier Sanguinetti. Más allá de que el regreso se dio durante la temporada pasada, la pretemporada y la renovación del plantel generan en el Taladro una sensación de empezar de nuevo y volver a ilusionarse, como fue en el primer ciclo del Archu.

Por su lado, Unión sigue en la misma tónica desde que arribó Gustavo Munúa en 2021: arrancó peleando arriba, con un estilo definido de juego ofensivo y agresivo. Pero en el Lencho, al igual que en el segundo semestre del 2022, el Tatengue hizo agua.

El empate sin goles queda corto porque ambos tuvieron jugadas claras de gol. De hecho, y aunque en cantidad el Taladro tuvo más, los santafesinos dispusieron de la más clara sobre el final pero el juvenil Jerónimo Domina falló de frente al arco. Con pocas pero muy buenas intervenciones, los arqueros Cambeses y Mele terminaron siendo figuras.

Sin embargo, el camillero fue el protagonista del juego. Sí, el camillero. Porque las lesiones interrumpieron el juego varias veces. Tal es así que antes del primer tiempo ya habían Sebastián Sosa Sánchez en el local y Marcelo Cañete en el visitante. En el complemento se sumó a la lista Federico Vera, del Tatengue.

Sobre el final del partido, Alejandro Cabrera fue expulsado insólitamente: quiso simular una falta en el área y el árbitro no solo no compró, sino que además lo amonestó por tirarse, y como ya tenía amarilla lo mandó a las duchas. La superioridad numérica empujó a Unión, que no lo aprovechó.

Tanto Banfield como el Tatengue quedan en deuda y no solo tienen que mejorar con respecto al año pasado sino también a este primer partido. En la próxima fecha, los de Sanguinetti visitarán a Huracán el lunes, mientras que los de Munúa recibirán a Instituto el domingo.