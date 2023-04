Barracas Central volvió al triunfo ante Platense y respira

Barracas volvió a la victoria luego de cinco partidos sin ganar, en los que sumó tres caídas y dos empates. Nicolás Capraro convirtió el único tanto, a los 16 minutos del primer tiempo: a la salida de un tiro libre, el central anticipó una mala salida del arquero Calamar y con un testazo preciso la mandó a guardar.

Nuevo partido polémico del Guapo. Platense reclamó dos penales no cobrados a su favor: uno en el primer tiempo, cuando el encuentro seguía igualado en cero, por una embestida desde atrás a Nicolás Servetto cuando se preparaba para definir; y otro en el complemento, por una mano de Alexis Domínguez en el área, para despejar un córner.

De todos modos, el resultado fue justo para el desarrollo del partido. El trámite fue parejo, pero el equipo local fue quien generó las chances más claras de gol, e incluso pudo haber convertido alguno más para no sufrir en el final.

Un aspecto a destacar es el ingreso de Alexis Sabella: el joven volante, que había realizado un posteo en el que afirmaba "no tener más ganas" luego de no ser tenido en cuenta por Martín Palermo, volvió a jugar y hasta tuvo una chance de convertir, con un buen remate de afuera del área que fue contenido por el arquero de Barracas. El ex San Lorenzo sumó 25 minutos.

Barracas ganó y, ¿se queda sin técnico?

Pese al triunfo, todo indica que Rodolfo De Paoli dejará de ser el entrenador del Guapo. La decisión la habría tomado luego de la derrota con Talleres y la habría informado a la dirigencia del club en la noche del lunes. En principio, el candidato a reemplazarlo es Sergio Rondina.