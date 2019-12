Beccacece fue presentado en Racing: "Vengo a entregar el cuerpo y el alma"

El flamante entrenador de la Academia aseguró que su paso por Independiente no lo condicionó para aceptar la propuesta. "Me gustó que un club acostumbrado a pelear, me haya llamado", señalò

Finalmente, después que el club pudiera rescindirle el contrato a Eduardo "el Chacho" Coudet, Sebastián Beccacece fue presentado como nuevo entrenador de Racing.