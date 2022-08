Belgrano de Córdoba aflojó el ritmo pero no se le acercan

En el partido correspondiente a la 29a. fecha del principal certamen de ascenso del fútbol argentino el delantero Pablo Vegetti (6m. ST) abrió el marcador para el equipo cordobés, pero igualó el defensor local Rodrigo Díaz (24m. ST).

Belgrano, que sumó su sexto empate en el campeonato, es líder con 57 puntos. Sacachispas, en tanto, comparte el último puesto con Tristán Suárez y Ramón Santamarina con 24 unidades.

Instituto, el escolta del Pirata, tampoco pudo salir airoso contra otro equipo que ocupa la parte baja de la tabla. En su cancha igualó con Riestra 1-1. A los 6 minutos Gabriel Graciano, de tiro penal, puso en ventaja a La Gloria, pero sobre los 16 del complemento igualó Walter Acuña.

Otros resultados de la jornada: Quilmes 1 (Iván Colman)-Flandria 0 y Deportivo Maipú (Mendoza) 2 (Fausto Montero y Marcelo Eggel)- Temperley 1 (Tobías Reinhart).

La fecha continuará así:

Domingo: 13 horas, Tristán Suárez - All Boys; Chacarita - San Martín (San Juan), 14:45 (Direct TV); 15, Almagro - Deportivo Madryn, Brown (Puerto Madryn) - Atlanta, Brown (Adrogué) - Chaco For Ever y Defensores de Belgrano - San Telmo; 16, Alvarado - Estudiantes (Río Cuarto); 16:30, Mitre (Santiago del Estero) - Villa Dálmine; 17:40 (TyC Sports), y San Martín (Tucumán) - Gimnasia (Mendoza).

Lunes 15: 15:30 (TyC Sports), Nueva Chicago - Deportivo Morón; 16, Independiente Rivadavia (Mendoza) - Gimnasia (Jujuy); 21:10 (TyC), y Ferro - Almirante Brown.

Martes 16: 21:10 (TyC Sports), Agropecuario - Güemes (Santiago del Estero). Libre: Santamarina (Tandil).

POSICIONES: Belgrano ,57 unidades; Instituto, 52; San Martin (T), 50; Gimnasia y Esgrima (M), 47; All Boys, 46; Estudiantes (BA), 44; Almagro, 43; Estudiantes (RC), 42; Defensores de Belgrano, Chaco For Ever y San Martín (SJ), 41; Independiente Rivadavia, 39; Deportivo Maipú, Deportivo Riestra y Brown de Adrogué, 38; Deportivo Madryn, 37; Chacarita, 36; Deportivo Morón, Gimnasia y Esgrima (J), Guillermo Brown y Deportivo Maipú, 35; Güemes, 34, Mitre, Quilmes, Almirante Brown y Ferro 33; Agropecuario, 32; Atlanta y San Telmo 30; Temperley y Alvarado, 28; Villa Dálmine, 27; Atlético de Rafaela y Nueva Chicago, 26; Flandria, 25; Tristán Suárez, Sacachispas y Ramón Santamarina, 24.