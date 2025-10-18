Claudio Úbeda lamentó la caída con Belgrano y palpitó el Superclásico con River

"Tristeza por el resultado. El equipo mereció otro resultado totalmente distinto al que nos llevamos porque generamos muchas situaciones de gol, por lo menos 3 o 4 en cada tiempo muy claras. La consecuencia de recibir los goles y no poder haberlos hecho en la dimensión que hizo el rival, no nos alcanzó para dar vuelta el resultado. Los chicos entregaron todo y merecimos otro resultado", inició el ex-Ayudante de Campo de Russo que tomó las riendas hasta fin de año.

El encuentro ante Belgrano fue el primer juego para el Xeneize tras el fallecimiento de su DT, a quien se le homenajeó en la previa. "El ánimo del grupo está muy bien, obviamente con la bronca de haber perdido el partido que ellos sienten que no merecieron ese resultado. Se vio cómo entregaron todo hasta que el árbitro pitó el final del partido, es una muestra de carácter y de ir a buscarlo hasta el último minuto", sostuvo Úbeda.

Embed

En el final del encuentro, los hinchas de Boca pidieron en La Bombonera por un triunfo ante River, en el que será el próximo encuentro de local para el club azul y oro. "Con respecto al clásico, es una responsabilidad de todos de afrontarlo como tal y estoy seguro que vamos a llegar bien y vamos a tener un buen resultado", indicó.

El marcador se abrió en favor de Belgrano con un penal a instancias del VAR por un pisotón de Lautaro Di Lollo sobre Lucas Passerini, acción que el Sifón marcó como desencadenante para lo que sería el resultado final en favor de la visita: "El penal cambió el resultado porque no habíamos sufrido ningún situación de riesgo en el arco nuestro pero no tengo nada más que decir de los árbitros. Está a la vista lo que ustedes vieron".