Boca perdió 2 a 1 con Belgrano en La Bombonera

El primer tiempo fue chato y todas las miradas se las llevó la durísima patada de Lautaro Blanco a los 28 minutos de juego por la que fue amonestado y todo Belgrano pidió la roja directa. Después, el Pirata logró abrir el marcador a los 13 minutos del complemento con un tanto de penal de Lucas Passerini.

Y, unos minutos después, el visitante logró el 2 a 0 con un gol en contra de Leandro Paredes. El campeón del mundo sufrió que el balón le dio en el botín y se metió en el arco defendido por Agustín Marchesín. Con una increíble efectividad, el Pirata puso en aprietos al club azul y oro en La Bombonera.

De todas maneras, Boca llegó al descuento mediante Exequiel Zeballos a los 21' del complemento pero no le alcanzó al Club de la Ribera, que perdió la oportunidad de treparse a la cima del grupo y podría llegar a terminar la fecha fuera de la zona de Playoffs.

Con esta derrota, Boca quedó séptimo en una híper pareja Zona A del Torneo Clausura con 17 puntos, a dos del líder Defensa y Justicia. El Xeneize no puede confiarse porque está lejos de la clasificación y además también no puede descuidarse por la tabla anual, que da los boletos a la Copa Libertadores 2026.