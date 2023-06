Belgrano de Córdoba le ganó a Banfield y lo hundió en el fondo

Era una noche de fiesta para Belgrano, porque se celebraban los 12 años desde aquel inolvidable ascenso, el penúltimo de la institución, frente a River,en 2011. Guillermo Farré, quien en aquella tarde en el Monumental fue vital anotando el gol que terminó de sentenciar la historia, ahora es el entrenador del Pirata, y sentado en el banco, el responsable del último ascenso logrado el año pasado.

Pero la fiesta tenía que ser completa. Y lo fue. Con un marco impresionante de gente, como cada vez que el equipo celeste juega de local, y con el sello de un equipo que sabe a lo que juega, que de local es casi invencible y cuenta con una mixtura interesante entre juveniles talentosos como Bruno Zapelli y Ulises Sánchez, y experimentados como el inoxidable Pablo Vegetti.

El delantero, de 34 años, firmó un doblete y encaminó la victoria del Pirata, que tiene como prioridad lograr la permanencia, pero que no por eso no buscará cambiar el objetivo y por qué no, meterse en Copa Sudamericana. Estuvo presente Cristian 'Cuti' Romero, campeón del mundo surgido en Belgrano, y Vegetti le dedicó uno de sus goles.

El primero, vital, porque Banfield insinuaba ser mejor. Aunque el Taladro ha pecado por demás de la insinuación en este campeonato: promete mucho pero concreta poco. A los 24' del primer tiempo, Sánchez tiró un caño, desbordó y mandó un centro que el Tanque conectó de palomita en el segundo palo.

Embed

En el segundo tiempo, Banfield llegó al empate producto de una jugada sucia a la salida de un tiro libre que, luego de varios rebotes con atajada de Losada mediante, terminó con Rébola llevándosela puesta y metiéndola en su propio arco.

Pero siete minutos después, Bordagaray jugó una pared con Zapelli y se la puso en la cabeza a Vegetti, que llegando embalado desde atrás le rompió la red a Cambeses. ¡Viejos son los trapos! Es el goleador del torneo con 13 tantos.

Y rápidamente, Belgrano liquidó la historia con el ingresado Franco Jara, que picó al vacío, recibió y se la pinchó al arquero. Festejo alocado del ex Benfica, que se sacó al camiseta y vio la segunda amarilla, lo que le valió una insólita expulsión.

Tres puntos claves para el Pirata, que de local jugó 10 partidos y perdió uno solo, ante Tigre, pero con la particularidad de que ese se jugó en el Mario Alberto Kempes. En Alberdi está invicto. Mientras que Banfield sigue en el limbo, aún a pesar de la llegada de Julio César Falcioni, quien no logra encausar el barco: está penúltimo y es el equipo con menos goles del campeonato (solo 14). En la próxima fecha Belgrano visitará a Instituto en el clásico cordobés; el Taladro recibirá a Argentinos.