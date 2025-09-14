Deportes |

Rosario Central le empató a Boca con una genialidad de Ángel Di María

El Xeneize comenzó ganando con un gol de Rodrigo Battaglia pero minutos después Fideo marcó un golazo olímpico. Están 1 a 1 en el Gigante de Arroyito.

Boca y Rosario Central empatan 1 a 1 en el Gigante de Arroyito por la octava fecha del Torneo Clausura. Rodrigo Battaglia y Ángel Di María (con un gol olímpico) marcaron los tantos del encuentro. El duelo es dirigido por Facundo Tello y puede verse en directo por la señal de TNT Sports Premium.

Los Xeneizes llegarán al Gigante de Arroyito en una buena racha, ya que tras la peor seguidilla de partidos sin victorias en su historia (12), pudieron ganar tres partidos seguidos. Así, los dirigidos por Miguel Russo, que estuvo internado en terapia intensiva los últimos días por cuestiones de salud, ocupan la tercera posición en la Zona A con 12 puntos.

Esto les permitió, además, posicionarse segundo en la tabla anual y mantener vigente la ilusión de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Rosario Central, por su parte, se encuentra sexto en la Zona B con 10 puntos, aunque todavía debe un encuentro frente a Sarmiento de Junín, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura, que fue suspendido en el cierre del primer tiempo por condiciones climáticas.

El equipo que dirige Ariel Holan no termina de convencer, ya que pese a tener uno de los mejores planteles del país, donde se destaca el campeón del mundo Ángel Di María, sólo ganó en dos de sus seis presentaciones y en ningún partido pudo anotar más de un gol.

