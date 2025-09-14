Emocionante: Russo ovacionado y saludado por los jugadores de Rosario Central

Russo sintió un cariño especial desde que llegó a Rosario. El micro del Xeneize llegó al hotel y los hinchas de Boca lo recibieron con aplausos, banderas y gratitud. Sin embargo, lo más emocionante ocurrió después, antes de que comience el partido: cuando pisó el césped, la multitud de Rosario Central se levantó, lo aplaudió y coreó su nombre. "Ole Ole, Russo Russo..." gritaron los 40.000 personas que estaban en el Gigante.

Incluso, la figura de Miguelo en Central es tan grande que fue saludado por todos los jugadores del Canalla. Los futbolistas se acercaron al banco de suplentes luego de el DT se haya abrazado con Holán y cruzó unas palabras con cada uno de ellos. Ahora, con Fatura Broun fue un abrazo paternal: se dieron un beso, se abrazaron y charlaron más de un minuto.

Russo tuvo cinco ciclos en el Canalla: es el segundo DT con más partidos en su historia. Condujo al equipo en la B Nacional y logró el ascenso como campeón en la temporada 2012-13, cosechó un increíble invicto en clásicos contra Newell's y se coronó campeón en 2023 en su última etapa en la Copa de la Liga.