Emocionante: Russo ovacionado y saludado por los jugadores de Rosario Central

El entrenador de Boca, quien es ídolo del Canalla, recibió todo el amor del Gigante de Arroyito y quebró en llanto.
Miguel Ángel Russo vivió un momento que quedará grabado por siempre en su corazón: fue ovacionado por la hinchada de Rosario Central y saludado por todos los jugadores del Canalla en la previa de enfrentarlo como DT de Boca y fueron caricias al alma para el flamante entrenador, ídolo del club rosarino, que venía de días difíciles, entre los que se incluyeron el diagnostico de una infección urinaria y una internación en el Fleni.
Russo sintió un cariño especial desde que llegó a Rosario. El micro del Xeneize llegó al hotel y los hinchas de Boca lo recibieron con aplausos, banderas y gratitud. Sin embargo, lo más emocionante ocurrió después, antes de que comience el partido: cuando pisó el césped, la multitud de Rosario Central se levantó, lo aplaudió y coreó su nombre. "Ole Ole, Russo Russo..." gritaron los 40.000 personas que estaban en el Gigante.
Incluso, la figura de Miguelo en Central es tan grande que fue saludado por todos los jugadores del Canalla. Los futbolistas se acercaron al banco de suplentes luego de el DT se haya abrazado con Holán y cruzó unas palabras con cada uno de ellos. Ahora, con Fatura Broun fue un abrazo paternal: se dieron un beso, se abrazaron y charlaron más de un minuto.
Russo tuvo cinco ciclos en el Canalla: es el segundo DT con más partidos en su historia. Condujo al equipo en la B Nacional y logró el ascenso como campeón en la temporada 2012-13, cosechó un increíble invicto en clásicos contra Newell's y se coronó campeón en 2023 en su última etapa en la Copa de la Liga.
comentar