Las 4 frases de Miguel Ángel Russo: el presente de Boca, el cariño de Central, su salud y más

1) Su salud

Miguel Ángel Russo, quien fue diagnosticado con una infección urinaria y estuvo internado unos días por observación, aclaró sobre su salud: “¿Cómo me ves? -muy bien le respondió el periodista-. Entonces (lo que se diga) me entra por un oído y sale por otro. Se dijeron muchas tonterías. El que sabe de su salud es uno mismo, el resto no. Si estoy trabajando con todos, es porque tengo el alta de todos, y mi familia es la primera”.

2) El análisis del empate con Rosario Central

Miguel Ángel Russo analizó el empate 1 a 1 con Rosario Central: “A su forma y manera, los dos buscaron el gol, es la realidad, yo me voy conforme con muchas cosas, otras que mejorar, creo que fue un partido interesante e importante con muchos cambios. Muy moderno, con transiciones del medio hacia adelante que fueron de otro partido. Para mí fue un lindo partido, con mucho cambio de ritmo, si ves fútbol europeo o el inglés por ejemplo, los cambios de ritmo son importantes. Este empate es para seguir creciendo, hay cosas buenas, pero hay que seguir mejorando. A prepararnos para el domingo”.

Embed

3) El nivel de Boca

Miguel Ángel Russo expresó sobre el nivel de Boca: “Son partidos parejos, Boca viene jugando bien, sigue manteniendo un nivel y a medida que pasan los partidos lo va incrementando, pero tenemos que ser más para lo que viene”.

4) Su visita al Gigante de Arroyito

Miguel Ángel Russo es ídolo de Rosario Central y fue ovacionado por todos los hinchas del Canalla y saludado por todos los jugadores del club rosarino. “Venir acá siempre es algo distinto. Yo normalmente vengo y hace dos meses que no venía, es mucho tiempo para mí. Estar con amigos y gente conocida es lindo, pero hay que seguir, estamos bien gracias a Dios. Buscamos mejorar, sabiendo que lo nuestro apunta al final de todo”.

Boca sumó su cuarto encuentro sin derrotas, una racha compuesta por tres victorias y este empate, que lo posicionó tercero en la Zona A a dos puntos de los líderes, Unión y Barracas Central. Por su parte, el empate dejó a Rosario Central en el sexto puesto de la Zona B con 11 puntos y con la posibilidad de seguir en zona de clasificación.