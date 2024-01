Mercado de pases de la Primera Nacional: altas y bajas

Agropecuario

Altas: Tomás Mantia (All Boys), Rodrigo Mosqueira (Independiente CH), Enzo Martínez (San Martín TUC), Patricio Cucchi (Temperley), Alan Schonfeld (Almagro), Matìas Villarreal (Deportivo Madryn), Germán Salort (Central Norte) y Enzo Lettieri (Chacarita), Claudio Bieler (Rafaela), Braian Camisassa (Sportivo Belgrano)

Bajas: Damián Lemos (Atlanta), Juan Pablo Passaglia (Chacarita), Milton Leyendeker (Chaco For Ever), Diego Diellos (Deportivo Madryn)

Aldosivi

Altas: Santiago Úbeda (Deportivo Morón), Jorge Carranza (Instituto) y Franco Godoy (Deportivo Madryn)

Bajas: Lucas Bruera, Agustín Lastra, Manuel Guanini, Stefano Callegari, Ian Escobar, Brian Guerra (Defensores Unidos), Gustavo Turraca (Patronato), Claudio Riaño, Facundo Curuchet (Racing CBA), Facundo Pereyra (Defensores de Belgrano), Rufino Lucero, Juan Manuel Olivares (Deportivo Morón), Federico Bravo, Facundo Curuchet (Racing de Córdoba)

Almagro

Altas: Arián Giordano (Central Norte), Luis Jerez Silva (Brown de Adroguè), Juan José Aguilar (Tlaxcala FC -MEX-), Franco Vedoya (Atlanta), Mariano Gancedo (Sportivo Belgrano), Nereo Champagne (Olimpo), Gabriel Obredor (Germinal), Laureano Rodríguez (San Martín MZA), David Puca (Banfield), Laureano Puñet (Central Norte), Eros de Luca (J. J. Urquiza), Gonzalo Silva (Colón), Juan Mendoza (Brown de Adrogué), Lauro Gamba (Acassuso), Laureano Troncoso (Colón) y Denis Brizuela (Deportivo Merlo), Luis Leal (Rotonda Calcio)

Bajas: Cristian Aracena, David Achucarro (Talleres), Juan José Ramírez, Facundo Silvera, Alan Schonfeld (Agropecuario), Diego Martínez (Patronato), Mauricio Guzmán (Temperley), Maximiliano Rogoski (Talleres), Agustín Maidana (Almirante Brown), Mario Galeano (Guillermo Brown), Franco Sivetti (Defensores Unidos) y Matías Vaccaneo (Argentino de Merlo), Gonzalo Jaque (Comunicaciones)

Almirante Brown

Altas: Fernando Rodrìguez (Rosario Central), Santiago Gauna (Boca), Bruno Cenci (Boca), Álvaro López (San Miguel), Pio Bonacci (San Martín TUC), Leandro Vella (Central Norte), Agustín Maidana (Almagro), Mauro Villar (Huracán), Luciano Peraggini (Lanús), Rodrigo Pittavino (Boca), Natan Acosta (Boca), Tomás Almada (Lanús), Luciano Peraggini (Lanús), Sebastián Olivarez (Gimnasia de Mendoza)

Bajas:Ignacio Lago (Godoy Cruz), Jonathan Zacaria (San Martín SJ), David Ledesma (Estudiantes), Diego García (Racing CBA), Matías Belloso (Chacarita), Agustín Dattola (San Martín TUC), Martín Batallini (San Miguel), José Luis García (Argentino de Quilmes) ,Tomás Bugallo (Argentino de Quilmes), Álvaro López (Argentino de Quilmes)

Alvarado

Altas: Lucas Monzón (River), Oscar Belinetz (UTC -PER-), Guillermo Sánchez (Argentino de Monte Maíz), Matìas Mansilla (Sarmiento de Resistencia), Leandro Finochietto (Argentinos), Agustín Aleo (Boyacá Chicó -COL-) y Nery Leyes (Estudiantes RC)

Bajas:Luis Olivera (Defensores Unidos), Julián Vitale (Deportivo Morón), José Luis Fernández (Tristán Suárez), Franco Bellocq (Tristán Suárez), Guido López León (Defensores Unidos) y Julián Lobelos (Acassuso)

Arsenal

Altas: Matteo Trombini (Estudiantes LP), Gastón Díaz (San Telmo), Valentín Sánchez (Huracán), Alexis Sosa, Nicolás Domingo (Patronato)

Bajas:Alfredo Amarilla, Elías López (San Martín TUC), Facundo Cardozo (San Miguel), Adrián Sporle (Independiente), Juan Bautista Cejas (Godoy Cruz), Alfredo Amarilla (Sarmiento)

Brown de Adrogué

Altas: Marcos Salvaggio (Independiente CH), Fernando Chávez (Independiente), Sergio Modón (Dock Sud), Nicolás Arrechea (Flandria), Gonzalo Gamarra (Güemes SGO), Fernando Chávez (Defensores) y Adrián Peralta (Estudiantes RC), Brandon López (Gimnasia de La Plata), Jonatan Bogado (9 de Julio)

Bajas: Ariel Kippes (San Miguel), Patricio Vidal, Lautaro Belleggia, Emiliano Mayola, Gonzalo Miceli, Leonardo Zaragoza, Nicolás Herranz, Rodrigo Sayavedra (Racing CBA), Nicolás Da Campo (Temperley), Luis Jerez Silva (Almagro), Brandon Obregón (Chaco For Ever), Juan Mendoza (Almagro), Mauricio Rosales (Atlanta), Ayrton Sánchez (Quilmes) y Franco Perinciolo (Chaco For Ever)

Chacarita

Altas: Fernando Brandán (Gimnasia de Jujuy), Juan Pablo Passaglia (Agropecuario), Nicolás Watson (Instituto), Matías Belloso (Almirante Brown), Tomás Oneto (Universidad Católica -ECU-), Gabriel Lazate (Güemes SGO), Sebastián Álvarez (Olimpo), Ramiro Costa (Montevideo Wanderers -URU-), Marino Arzamendia (Resistencia -PAR-), Nahuel Brunet (San Martín TUC), Matías Vera (Güemes SGO) y Matías Pisano (Libre)

Bajas :Franco Quiroz (Atlético Rafaela), Kevin Fernández (Defensores Unidos), Nicolás Gómez (Ferro), Franco Pulicastro (Ferro), Ricardo Blanco (Ferro), Enzo Lettieri (Agropecuario)

Defensores Unidos

Altas: Martín Peralta (Villa Mitre), Kevin Fernández (Chacarita), Nicolás González (Estudiantes), Luis Olivera (Alvarado), Franco Caballero (Aurora -GUA-), Rodrigo Caballuci (Douglas Haig), Nicolás Cavagnero (Racing CBA), Matías Rapetti (Ferro GP), Brian Guerra (Aldosivi), Rodrigo Juárez (Banfield MDP), Facundo Silva (Coronel Aguirre), Guido López León (Alvarado).y Franco Sivetti (Almagro)

Bajas: Brian Gómez (Defensores), Facundo Laumann (Defensores), Lautaro Suárez Costa (Argentino de Quilmes), Bahiano García (Barracas Central)

Deportivo Morón

Altas: Julián Vitale (Alvarado), Emilio Lazza (Olimpo), Agustín Rufinetti (Unión de Sunchales), Juan Manuel Olivares (Aldosivi), Matías Romero (Chaco For Ever), Agustin Curruhinca (Nueva Chicago), Mariano Bracamonte (UAI Urquiza), Jonathan Cañete (Palmaflor -BOL-), Brian Machuca (Güemes SGO), Rodrigo Arciero (Inter Turku -FIN-), Gastón González (Ferro), Iván Álvarez (Dock Sud), Patricio Núñez (Tristán Suárez) e Iván Vaquero (Boca)

Bajas: Maximiliano Coronel (All Boys), Pablo Calderón (Deportivo Madryn), Santiago Coronel (Vélez), Santiago Úbeda (Aldosivi), Bruno Galván (Atlanta), Gonzalo Salega (Gimnasia MZA), Diego Sosa (San Miguel), Leonardo Ramos (Tristán Suárez) y Alan Salvador (Argentino de Merlo)

Estudiantes de Caseros

Altas: Mauricio Aguirre (Acassuso), Matías Budiño (Patronato), Valentín Perales (Deportivo Madryn), Ivan Valenzuela (Huracán), Jorge Benítez (Deportivo Riestra), Matías Jesús Valdivia (Atlético Rafaela), Elías Contreras (Güemes SGO), David Ledesma (Almirante Brown), Lautaro Soto (Crucero del Norte), Mariano Del Col (Boca Unidos), Tomás Bacas (Villa Dálmine), Pablo Oro (Colegiales) y Elián Robles (Central Córdoba SGO).

Bajas:Tomas Bolzicco (Reggina -ITA-), Lautaro Parisi, Leonardo Felissia, Gastón Bottino, Nicolás González (Defensores Unidos), Matías Vega, Diego Fores López, Gonzalo Giménez (San Lorenzo de Alem), Martín Garnerone, Diego López (Gimnasia de Jujuy) y Martín Ferreyra (Patronato)

Quilmes

Altas: Ramiro Martínez (Acassuso), Matías Ferreira (Delfín SC -ECU-), Lautaro Parisi (Gutiérrez SC), Leandro Allende (Chaco For Ever), Ramiro Luna (San Telmo), Ayrton Costa (Brown de Adrogué) y Federico Pérez (Comunicaciones).

Bajas:Gabriel Díaz (Ferro Carril Oeste), Tomas Sandoval, Renzo Giampaoli (Boca), Carlos Lattanzio (Atlanta), Agustín Bindella (Gimnasia MZA), Martín Rio (Queretaro), Lautaro Torres (Los Andes)

San Miguel

Altas: Martín Batallini (Almirante Brown), Facundo Melivilo (Flandria), Ariel Kippes (Brown de Adrogué), Gabriel Serrano (El Linqueño), Brian Risso Patrón (IA Potencia -URU-), Agustín Pereyra (Villa Dálmine), Federico Real (Acassuso), Diego Sosa (Deportivo Morón), Facundo Cardozo (Arsenal) y Facundo Perrone (Argentino de Monte Maíz).

Bajas :Iván Regules (Tristán Suárez), Álvaro López (Almirante Brown) y Gerardo Alegre (Argentino de Quilmes).

San Telmo

Altas: Agustín Lamosa (San Lorenzo), Franco Tisera (Flandria), Juan Yangali (Colegiales), Rodrigo Ayala (Mitre SGO), Francisco Abre (Excursionistas), Gianfranco Lillo (Cañuelas), Brian Bustos (Mitre SGO), Matías Balderrama (Sportivo Barracas), Germán Mayenfisch (Mitre SGO), Julián Cosi (Villa San Carlos), Franco Ayunta (Temperley) y Gabriel Ramírez (Mitre SGO).

Bajas:Juan Manuel Requena (Atlanta), Erik Bodencer (Atlanta), Benjamín Giménez (Deportivo Madryn), Santiago Bustos (Chaco For Ever) y Ramiro Luna (Quilmes), Gastón Díaz (Arsenal)

Talleres de Remedios de Escalada

Altas: Matías Donato (San Martín SJ), Nicolás Molina (Fénix), Sebastián Benega (Güemes SGO), Maximiliano Rogoski (Almagro), Federico Ulayar (Dock Sud), Favio Cabral (Cipolletti), David Achucarro (Almagro), Luciano Sánchez (UAI Urquiza) y Juan Rodríguez (Banfield)

Bajas: Lautaro Villegas (Deportivo Cali)

Temperley

Altas: Nicolás Da Campo (Brown de Adrogué), Mauricio Guzmán (Almagro), Juan Imbert (San Martín TUC), Pedro Souto (Banfield), Francisco Ilarregui (Independiente Rivadavia), Marcos Arturia (San Martín de San Juan), Julián Mavilla (Sportivo Las Parejas)

Bajas: Adrian Arregui (Alianza Lima -PER-), Patricio Cucchi (Agropecuario), Adrián Martínez (Nueva Chicago) y Franco Ayunta (San Telmo)

Tristán Suárez

Altas: Matías Santiago Sánchez (Mitre SGO), Luciano Silva (Chaco For Ever), José Luis Fernández (Alvarado), Franco Bellocq (Alvarado), Federico Versaci (Defensa y Justicia), Brian Negro (Acassuso), Brian Guerrero Ruiz (Cañuelas), Iván Regules (San Miguel), Ignacio Cechi (Liniers BB), Lucas Meza (Pérez Zeledón -CRC-), Juan Da Rosa (Argentino de Quilmes), Franco Bergés (Midland), Francisco Molina (Midland) y Leonardo Ramos (Deportivo Morón).

Bajas: Sebastián Giovini (Guillermo Brown), Paolo Impini, Pablo Ruiz, Juan Román Zarza, Maximiliano Oliva, Thomas Ortega, Mateo Montenegro, Nicolás Messiniti, Gonzalo Bergessio, Braian Miranda, Rodrigo Vélez (Chaco For Ever), Leandro Martínez Montagnoli (Defensores) y Patricio Núñez (Deportivo Morón).

All Boys

Altas: Maximiliano Coronel (Deportivo Morón), Thiago Libares (Claypole), Alejo Tabares (Cipolletti), Hernán Grana (Ferro), Tomás Assennato (Guillermo Brown), Enzo Avaro (Deportivo Riestra), Alexis Vega (San Martín SJ), Agustín Gallo (Central Córdoba SGO), Ariel Torres (Liniers) y Santiago Patroni (Deportivo Armenio)

Bajas: Tomás Mantia (Agropecuario) y Facundo Butti (Godoy Cruz)

Atlanta

Altas: Joaquín Ochoa Giménez (Fénix -URU-), Andres Mehring (Fenix -URU-), Ivo Costantino (Belgrano), Carlos Lattanzio (Quilmes), Leonardo Marinucci (Deportivo Madryn), Juan Manuel Requena (San Telmo), Leonardo Flores (Estudiantes RC), Maximiliano González (Independiente Rivadavia), Maximiliano Rueda (Cobresal -CHI-), Erik Bodencer (San Telmo) ,Fernando Evangelista (Cienciano -PER-), Alan Alegre (Deportes Temuco -CHI-), Mauricio Rosales (Brown de Adrogué), Bruno Galván (Deportivo Morón), Joaquín Susvielles (Barracas Central) y Gabriel Vega (Boca)

Bajas: Nicolás Sumavil, Pedro Fernández, Ignacio Bessone, Alan Aguirre, Federico Marín (Guillermo Brown), Mauro Bogado (Defensores de Belgrano), Diego Becker, Kevin Pavia, Nicolás Mazzola, Javier Ferreira, Franco Camargo (Gimnasia de Jujuy), Franco Vedoya (Almagro), Fernando González (Racing CBA), Juan Galeano (Rafaela)

Defensores de Belgrano

Altas: Santiago Pérez (Central Córdoba SGO), Nicolás Nocetti (Cañuelas), Matías Barbero (Argentino de Monte Maíz), Brian Gómez (Defensores Unidos), Mauro Bogado (Atlanta), Antu Hernández (Racing CBA), Gustavo Mendoza (Nueva Chicago), Leandro Martínez Montagnoli (Tristán Suárez), Facundo Laumann (Defensores Unidos), Agustín Massaccesi (Instituto), Facundo Pereyra (Aldosivi).

Bajas: Lautaro Petruchi (Gimnasia MZA), Fernando Chávez (Brown de Adrogué), Mauro Molina (Güemes SGO), Dardo Torres, Ezequiel Bonacorso (Gimnasia MZA), Juan Ignacio Baiardino, Eros Medaglia, Lautaro Formica, Máximo Levi, Camilo Machado (Guillermo Brown), Nicolás Benegas (Deportivo Riestra)

Ferro Carril Oeste

Altas: Federico Murillo (Flandria), Lautaro Gordillo (San Martín SJ), Ricardo Blanco (Chacarita), Nicolás Gómez (Chacarita), Franco Pulicastro (Chacarita), Mateo Levato (Patronato), Franco García (Deportivo Morón), Franco Mussis (Montevarchi -ITA.), Gabriel Díaz (Quilmes) y Rodrigo Saracho (Godoy Cruz).

Bajas:Cristian Erbes, Hernán Grana (All Boys), Gastón González (Deportivo Morón), Marcelo Miño (Barracas Central), William Machado (Riestra)

Embed ⚽️✍️ ¡RICKY BLANCO ES NUEVO JUGADOR DE #FERRO!



El mediocampista de 33 años llega desde Chacarita y firmará contrato hasta diciembre de 2026.#VivíFerro https://t.co/gbloE2QrK9 pic.twitter.com/xTIjkMByOb — Ferro Carril Oeste (@FerroOficial) January 8, 2024

Nueva Chicago

Altas: Tomás Rossi (Sportivo Belgrano), Martin Argüello (Sportivo Belgrano), Adrián Martínez (Temperley), Juan José Rodríguez Silva (Real Pilar), Andrés Escobar (Leiknir Reykjavík -ISL-), Julián Kloster (Vélez Sarsfield), Ramiro Balbuena (Estudiantes RC), Agustín Pastorelli (DEPRO), Enzo Trinidad (Nacional -PAR-), Iván Maggi (Güemes SGO), Evelio Cardozo (Racing) y Mauro Zurita (Independiente).

Bajas :Fabricio Brener, Paul Charpentier (Guaraní -PAR-), Agustin Curruhinca (Deportivo Morón), Julián Gauna (Güemes SGO), Gustavo Mendoza (Defensores), Ezequiel Gallegos (Los Andes), Tobias Ostchega (Independiente Rivadavia)

Chaco For Ever

Altas: Brandon Obregón (Brown de Adrogué), Enzo Tamborelli (Dock Sud), Rodrigo Vélez (Tristán Suárez), Gonzalo Lucero (Unión Magdalena -COL-), Gonzalo Cañete (Sarmiento de Resistencia), Milton Leyendeker (Agropecuario), Lucio Pérez (Sportivo Belgrano), Leonel Gigli (Real Cartagena -COL-), Agustín Bellone (Güemes SGO), Santiago Bustos (San Telmo), Daniel González (Mitre SGO), Maximiliano Romero (Sportivo AC), Gonzalo Soto (Mitre SGO), Franco Perinciolo (Brown de Adrogué) y Gastón Novero (Patronato).

Bajas: Luciano Silva (Tristán Suárez), Matías Romero (Deportivo Morón), Javier Bayk (Mitre SGO) y Leandro Allende (Quilmes)

Deportivo Madryn

Altas: Brian Acuña (Estudiantes SL), Yair Bonnin (Rangers -CHI-), Pablo Calderón (Deportivo Morón), Jonatan Palacio (Cipolletti), Benjamín Giménez (San Telmo), Marcos Benítez (Barracas Central), Zago Zegarra (Gimnasia LP), Diego Diellos (Agropecuario), Marcos Rivadero (Flandria), Diego Braghieri (Lanús) y Mauro Peinipil (Barracas Central).

Bajas:Valentín Perales (Estudiantes), Matìas Villarreal (Agropecuario), Leonardo Marinucci (Atlanta), Franco Godoy (Aldosivi) y Lucas Giménez (Cañuelas)

Guillermo Brown

Altas: Renso Pérez (Villa Dálmine), Federico Marín (Atlanta), Kevin Lencina (Defensa y Justicia), Cristian Gorgerino (Villa Mitre), Mario Galeano (Almagro), Matías Soria (Godoy Cruz), Francisco Funes (Independiente CH), Alan Silva (San Lorenzo), Camilo Machado (Defensores), Sebastián Giovini (Tristán Suárez) y Hugo Sandoval (3 de Febrero -PAR-)

Bajas: Arnaldo González (Patronato), Tomás Assennato (All Boys), Martín Pino (Godoy Cruz) y Ramiro García (Boca)

Estudiantes de Río Cuarto

Altas: Luciano Lapetina (Sarmiento de Resistencia), Víctor Beraldi (Atenas RC), Nicolás Foglia (Juventud UU), Tomás González (Douglas Haig), Isaac Monti (AC Bellinzona -ITA-), Marcio Gómez Pereyra (Racing CBA), Francisco Galván (Mitre SGO), Patricio Albornoz (Lanús), Mauricio Tévez (Douglas Haig), Robertino Seratto (Gimnasia MZA) y Juan Ignacio Barrera (Atenas RC), Ignacio Lobo (Gimnasia de Jujuy)

Bajas:Joaquín Bigo (Gimnasia de Jujuy), Leonardo Flores (Atlanta), Nery Leyes (Alvarado), Adrián Peralta (Brown de Adrogué), Luis Silba (Gimnasia MZA) y Ramiro Balbuena (Nueva Chicago), Gonzalo Maffini (Belgrano), Mateo Bajamich (AT.Tucumán)

Racing (Cba)

Altas: Facundo Curuchet (Aldosivi), Nicolás Sánchez (Deportivo Armenio), Alan Olinick (Villa Mitre), Fernando González (Atlanta), Rodrigo Sayavedra (Brown de Adrogué), Gonzalo Gamarra (Independiente CH), Ramiro Luna (San Telmo), Facundo Curuchet (Aldosivi), Francisco Robles (Sansinena), Luca Frenguelli (General Paz Juniors), Lautaro Geminiani (Patronato), Jonathan González (San Miguel), Álvaro Maslovski (Ferro GP) y Diego García (Almirante Brown).

Bajas:Pablo López, José Méndez (Riestra), Nicolás Cavagnero (Defensores Unidos), Antu Hernández (Defensores) y Marcio Gómez Pereyra (Estudiantes RC)

Patronato

Altas: Diego Martínez (Almagro), Gonzalo Asis (Platense), Arnaldo Gonzalez (Guillermo Brown), Gustavo Turraca (Aldosivi), Martín Ferreyra (Estudiantes), Juan Perotti (Olimpo), Pablo Hofstetter (DEPRO).

Bajas:Ignacio Russo (Rosario Central), Matías Budiño (Estudiantes), Mateo Levato (Ferro), Gastón Novero (Chaco For Ever) y Lautaro Geminiani (Racing CBA), Nicolás Domingo (Arsenal)

Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Altas: Franco Camargo (Atlanta), Rodrigo Montes (Boca), Diego López (Estudiantes), Francisco Molina (Villa Dálmine), Joaquín Bigo (Estudiantes RC), Cristian Menéndez (Atlético Tucumán), Mauro Albertengo (Atlético San Jorge), Facundo Rizzi (FC Arges Pitesti -RUM-), Iván Antunes (Olimpo), Diego Magallanes (Riestra), Ignacio Lobo (Los Andes), Facundo Rojas (Sansinena) y Gabriel Méndez (Villa Mitre), Mauro Osores (Atlético Rafaela), Agustín Palavecino (Estudiantes LP)

Bajas:Francisco Maidana (Independiente Rivadavia), Fernando Brandan (Chacarita) y Gonzalo Rodríguez (San Martín TUC), Ignacio Lobo (Estudiantes de Río Cuarto)

Deportivo Maipú (M)

Altas: Gastón Mansilla (Colegiales), Tomás Clavijo (Talleres), Juan Cruz Arno (Juventud UU), Santiago Paulini (Unión de Sunchales), Guido Birse (Rosario Central), Luciano Ortega (Cobresal -CHI-), Juan Pablo Noce (Colegiales), Misael Sosa (Juventud UU), Lucas Palma (Boca), Patricio Ostachuk (Independiente) y Alan Ortiz (Los Andes).

Bajas: Gonzalo Klusener (San Martín TUC), Nicolás Agorreca (Mitre SGO), Luciano Herrera (Defensa), Guillermo Ferracuti (San Martín TUC) y Juan Pablo Cozzani (Platense)

Gimnasia y Esgrima (M)

Altas: Brian Andrada (San Martín TUC), Leandro Ciccolini (San Martín TUC), Franco Meritello (San Martín TUC) y Luis Ojeda (Atlético Tucumán), Gonzalo Salega (Deportivo Morón), Franco Sbuttoni (Sarmiento), Lautaro Petruchi (Defensores), Luis Silba (Estudiantes RC), Ezequiel Bonacorso (Defensores) y Agustín Bindella (Quilmes), Nicolás Rinaldi (Deportivo Cuenca)

Bajas:Robertino Seratto (Estudiantes RC), Sebastián Olivarez (Almirante Brown), Rodrigo Caseres (San Martín de San Juan)

Gimnasia y Tiro (Salta)

Altas: Ezequiel Neira (Sol de América), Maximiliano Ibañez (9 de Julio), Ariel Chaves (Flandria), Brian Duarte (Ciudad de Bolívar), Tomás Attis (Sportivo Belgrano) y Facundo Abraham (Deportivo Mandiyú).

Bajas:

San Martín de San Juan

Altas: Jonathan Zacaria (Almirante Brown), Maximiliano Casa (Güemes SGO), José Luis Gómez (Racing Club), Ian Pérez (Deportivo Armenio), Maximiliano Gutiérrez (Argentino de Monte Maíz), Rodrigo Cáseres (Gimnasia de Mendoza), Federico González

Bajas:Matías Donato (Talleres), Lautaro Gordillo (Ferro), Alexis Vega (All Boys), Leonel Bontempo (Montevideo Wanderers), Marcos Arturia (Temperley)

Atlético Rafaela

Altas: Agustín Grinovero (9 de Julio), Darío Rostagno (Central Norte), Francisco Oliver (Belgrano), Franco Quiroz (Chacarita), Patricio Vidal (Brown), Augusto Berrondo (Central Norte), Rodrigo Colombo (Sport Huancayo -PER-), Juan Galeano (Atlanta)

Bajas:Marcos Peano (Talleres de Córdoba), Nahuel Pezzini (Güemes SGO), Alejo Ceccherini, Santiago Colombatti, Matías Valdivia (Estudiantes), Facundo Soloa, Nicolás Delgadillo (Colón), Axel Luna (Independiente), Agustín Bravo (Rosario Central) y Thobías Arévalo (Mitre SGO), Claudio Bieler (Agropecuario), Mauro Osores (Gimnasia de Jujuy)

Colón

Altas: Sebastián Prediger (Tigre), Hernán Lopes (Unión La Calera -CHI-), Nicolás Delgadillo (Atlético Rafaela), Fermín Antonini (Riestra), Facundo Castet (Estud Río IV)

Bajas: Erick Meza (Estud LP), Emmanuel Mas (Independiente Rivadavia), Gonzalo Silva (Almagro), Laureano Troncoso (Almagro),Joaquín Ibáñez (San Martín TUC), Rubén Botta (Talleres), Gian Nardelli (Tigre), Baldomero Perlaza

Güemes (SdE)

Altas: Walter Juárez (Boca Unidos), David Véliz (Sansinena), Gonzalo Alarcón (Deportivo Riestra), Julián Gauna (Nueva Chicago), Hernán Bryiko (El Linqueño), Nahuel Pezzini (Atlético Rafaela), Mauro Molina (Defensores), Franco Torres (Riestra) y Alejo Distaulo (Independiente Rivadavia).

Bajas:Brian Machuca (Deportivo Moròn), Elías Contreras (Estudiantes), Maximiliano Casa (San Martín SJ), Matías García (San Martín TUC), Sebastián Benega (Talleres), Gonzalo Gamarra (Brown de Adrogué), Gabriel Lazarte (Chacarita). Matías Vera (Chacarita), Agustín Bellone (Chaco For Ever) e Iván Maggi (Nueva Chicago)

Mitre (SdE)

Altas: Agustín Ramírez (Gimnasia LP), Tobías Coppo (Boca Unidos), Oscar Piris (Unión), Nicolás Agorreca (Deportivo Maipú), Kevin Isa Luna (Atlético Tucumán), Tiago Ferreira (Juventud UU), Agustín Ramírez (Gimnasia y Esgrima (LP)), Gaspar Triverio (VIctoria -HON-), Juan Pablo Gobetto (Juventud UU), Marcelo Rolon Bell (Sol de América), José Luis Torres (Flandria), Bautista Etcheverry (Vélez Sarsfield), Javier Bayk (Chaco For Ever), Thobias Arévalo (Atlético Rafaela).

Bajas:Santiago Rosales, Matías Santiago Sánchez (Tristán Suárez), Rodrigo Ayala (San Telmo), Daniel González (Chaco For Ever), Gonzalo Soto (Chaco For Ever), Francisco Galván (Estudiantes RC), Brian Bustos (San Telmo), Germán Mayenfisch (San Telmo) y Gabriel Ramírez (San Telmo)

San Martín (T)

Altas: Leonardo Monje (Instituto), Matías García (Güemes SGO), Diego Mastrángelo (Gimnasia LP), Guillermo Ferracuti (Deportivo Maipú), Gonzalo Klusener (Deportivo Maipú), Gonzalo Rodríguez (Gimnasia de Jujuy), Elías López (Arsenal), Agustín Dattola (Almirante Brown), Junior Arias (The Strongest -BOL-) y Joaquín Ibáñez (Colón)

Bajas: Leandro Ciccolini (Gimnasia MZA), Brian Andrada (Gimnasia MZA), Franco Meritello (Gimnasia MZA), Enzo Martínez (Agropecuario), Leonel Bucca (Estrella de Amadora), Pio Bonacci (Almirante Brown) y Nahuel Brunet (Chacarita)