Martínez está desde el 2021 en el Matador: logró devolverlo a Primera División y en este año clasificarlo a la Sudamericana 2023. Su equipo logró un gran juego y además buenos resultados. Más allá de la clasificación, también fue subcampeón de la Copa de la Liga Profesional. Perdió la final justamente ante el Xeneize. Además, el técnico de 43 años potenció a varios jugadores, entre ellos a Ezequiel Fernández, Facundo Colidio y Mateo Retegui, tres formados en Boca. A tal punto que Retegui terminó como goleador de la Liga Profesional con 19 tantos.

Martínez, quien también dirigió a Ituzaingó, Cañuelas, Comunicaciones, Midland, Estudiantes (BA) y Godoy Cruz, también está en el radar de Independiente, que actualmente no tiene entrenador. Ezequiel Melaraña, presidente del Matador, se refirió al interés de los clubes grandes en el técnico: "No me molesta que algunos clubes lo quieran, quiere decir que en algún momento vimos algo que los demás no. Eso lo tomo como un elogio. Además son clubes muy importantes. Lo que me molestó, y lo hice publico, es que nosotros estando en competencia hayan nombrado que lo iban a ir a buscar. Después lo tiene merecido porque es un gran entrenador".

¡Y tiró que no está actualmente preparado para dirigir a Boca! "Le falta por lo menos un año más para ir a dirigir a Boca", expresó el dirigente, quien luego recomendó entre risas: "Y lo tiene que hacer en Tigre". Después, agregó que "tengo la sensación de que vamos a tener un año más a Diego Martínez como DT" y lo elogió: "Está en todos los detalles futbolísticos. Nunca planteó tener las llaves del club. Es un técnico muy laburador, obsesivo, pero permite un ámbito de charla. Está abierto al diálogo en relación al armado del equipo. Hemos pasado varios mercados de pases y trabajamos a la par".

Por su parte, Ibarra lleva 25 partidos al mando de Boca: 15 victorias (una a River), 5 empates (entre ellos la eliminación por penales en la Copa Argentina) y 5 derrotas. Su equipo marcó 28 goles, recibió 23 y consiguió 11 vallas invictas. Levantó la Liga Profesional, quedó afuera en semifinales del certamen federal y perdió el Trofeo de Campeones. ¿Seguirá al frente? Si no, seguramente irán por Martínez, quien tiene contrato hasta diciembre. Se sabrá en las próximas semanas.