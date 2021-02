Boca enfrenta a Talleres en medio del conflicto

El director técnico pondrá la mayoría de los titulares ante la "T", con la excepción de Esteban Andrada y Jorman Campuzano, quienes están con molestias musculares y estuvieron este viernes en kinesiología en el primer turno en Casa Amarilla.

El posible equipo sería con Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Nicolás Capaldo, Leonardo Jara y Edwin Cardona; Carlos Tevez y Mauro Zarate.

Mientras tanto, el jueves se vivió un nuevo capítulo en esta historia de diferencias, que lleva varios meses, entre los integrantes del Consejo de Fútbol (los ex jugadores Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y Raúl Cascini) y el plantel profesional, que tiene como principales referentes a Carlos Tevez, Carlos Izquierdoz y Ramón "Wanchope" Ábila.

Los jugadores se reunieron ayer por la tarde y se pusieron firmes ante actitudes que ellos consideran de maltrato por parte de los integrantes del Consejo de Fútbol del club de la Ribera.

Los principales referentes le comunicaron anoche al entrenador que pedirán una reunión con Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo y encargado del fútbol: la idea sería informarle que cambiarán la actitud pasiva que mantuvieron hasta el momento ante cualquier medida que los afecte.

La reunión del plantel tuvo lugar tras el entrenamiento matutino y antes del almuerzo en el Hotel Intercontinental, en donde se concentra Boca, ya que los futbolistas se hartaron -según sus propios dichos- de los modos que tienen los integrantes del Consejo de Fútbol.

No todos los jugadores compartirían esta medida extrema, más allá de que no estén de acuerdo con algunos de los modos de los ex jugadores y actuales dirigentes. Para definir el debate, hubo una votación interna.

Uno de los principales impulsores de la respuestafue Carlos Tevez, quien está de cumpleaños y vive además una situación personal muy difícil por el estado de salud de su padre.

Hace dos días se hizo público en las redes un audio de Bermúdez hablando sobre Tevez y sus fotos recientes con el expresidente del club, Daniel Angelici, en Pinamar.

Por ahora no hubo respuesta por parte del consejo de fútbol ni tampoco de Riquelme, quienes este viernes no estuvieron en el predio Pedro Pompilio.

Miguel Ángel Russo se encuentra en el "medio" de esta situación y "preso" de los rumores que indican que podría dar un paso al costado. Sin embargo, desde su círculo íntimo le dicen que el DT sigue atento la situación y está entero y firme para seguir al frente del equipo.

Más allá de las críticas por el planteo de juego en los últimos partidos en la Copa Libertadores, en especial en los dos contra el Santos en Brasil, Russo se siente apoyado por Juan Román Riquelme.

Mientras, parte de la dirigencia boquense piensa que se trata de una operación mediática y ve la sombra de algunos dirigentes de la anterior comisión directiva en todo esto.

Mario Pergolini, vicepresidente primero, subió este viernes a su cuenta de Instagram un video en donde se lo ve ingresar a la Bombonera mientras dice: "Buenas, acá estoy después de mucho tiempo. Vine a buscar si había problemas. No hay. Hay que buscar en la tele para ver los problemas".

En cuanto a los posibles refuerzos, Boca se sigue negociando por Esteban Rolón, de 25 años, volante de Huracán que tiene una cláusula de salida de 500 mil dólares pero recién para el 30 de junio. El "xeneize" analiza abonar algo más de dinero para que pueda incorporarse ahora.

También habrá una reunión para llegar a un acuerdo por el lateral derecho Nahuel Tenaglia, de Talleres de Córdoba.

En la mira se agrega Alex Vigo, de Colón de Santa Fe, también marcador de punta por derecha, de 21 años.

El cuanto al juvenil Alan Varela, quien también hizo kinesiología debido a una sobrecarga muscular, finalmente aceptó la oferta del club y extendió su contrato hasta 2025.

Boca debutará en la Copa de la LPF como local ante Gimnasia y Esgrima La Plata el domingo 14 de febrero, en horario a confirmar.