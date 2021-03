Boca: Fabra e Izquierdoz podrían ser sancionados

El episodio dio mucho que hablar, es por esto que el consejo se reunió con el DT Miguel Ángel Russo para marcar las pautas del futuro del plantel. Si se llega a un acuerdo y hay castigo, será sólo económico. Ambos jugadores concentraron para el encuentro ante Defensores de Belgrano.

Embed

Si bien en Boca no quieren seguir hablando del tema, buscarán la forma de marcar un límite y que estos comportamientos no vuelvan a ocurrir. Debido a que se consideró como una calentura del partido, la sanción no afectará lo deportivo.

Los contratos que firman los jugadores con el club contemplan estas sanciones por parte de la dirigencia. Cualquier conducta incorrecta de un futbolista del club dentro o fuera de la cancha puede ser pasible de sanción económica y deportiva.

En el día de hoy tanto Fabra como Izquierdoz subieron una foto juntos en las historias de Instagram donde pusieron: "Aquí no ha pasado nada".