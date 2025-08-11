Boca se ubica afuera de los puestos de Copa Libertadores: cómo está la tabla anual

Tras el empate 1 a 1 con Racing, que logró en la última jugada con un cabezazo de Milton Giménez, sumado al triunfo de Argentinos Juniors por 1 a 0 a Unión, Boca quedó cuarto en la tabla anual, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, dado que sólo los primeros tres lugares dan boleto al máximo torneo de clubes continental.

Rosario Central (41 puntos), River (39), Argentinos Juniors (38) están clasificando por tabla anual a la Copa Libertadores, a la que ya tiene boleto Platense como campeón del Torneo Apertura y también accederán los ganadores del Torneo Clausura (Boca no está clasificando a la próxima fase) y el de la Copa Argentina (ya fue eliminado).

Boca Racing Después del empate con Racing y el triunfo con Argentinos Juniors, Boca aparece fuera de los puestos de clasificación a la Copa 2026.

Boca (36), San Lorenzo (35), Barracas Central (35), Huracán (33), Racing (32), Independiente (31) están en zona de Copa Sudamericana 2026. Y Riestra, Tigre e Independiente Rivadavia (los tres con 31) sumado a Estudiantes (30) y Lanús (26) les pisan los talones.

De esta manera, Boca, que lleva 12 partidos sin ganar entre todas las competencias, buscará romper la racha y sumar para la tabla anual en los próximos compromisos ante Independiente Rivadavia (V), Banfield (L), Aldosivi (V), tres en donde será candidato más allá su mal presente.