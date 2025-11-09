Superclásico: cómo quedó el historial entre River y Boca

El Xeneize venció 2 a 0 al Millonario en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura y cambió la diferencia en el historial entre ambos clubes.
Con el triunfo 2 a 0 en el Superclásico de este domingo en La Bombonera, Boca estiró la diferencia histórica que mantiene sobre River en el historial. Además, se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y quedó como líder de la Zona A del certamen local, a una fecha del final de la etapa regular.
Con el duelo disputado se enfrentaron 265 veces, con 93 victorias para Boca, 88 para River y 84 empates. Boca suma 341 goles convertidos, mientras que River acumula 322. Cabe recordar que el primer enfrentamiento entre ambos fue en 1913, en la cancha de Racing, con festejo del Millonario.
En cuanto a enfrentamientos por torneos locales, fueron 217 encuentros, de los cuales Boca ganó 79 y River 73, con 65 empates. En copas nacionales, se enfrentaron en 16 ocasiones, con 3 victorias de Boca, 5 de River y 8 igualdades. A nivel de copas internacionales, se vieron las caras 32 veces: Boca festejó 11 y River celebró en 10, con 11 igualdades.
En series mano a mano, River aventaja a Boca por 13 a 8 y en final también por 2 a 1. Además, se cruzaron en 124 amistosos, de los cuales Boca ganó 46 y River festejó en 41, con 37 igualdades.
3/10/2021 – Liga Profesional 2021- Estadio Monumental – River 2 – 1 Boca
20/03/2021 – Copa Liga Profesional 2022 – Estadio Monumental – River 0 – 1 Boca
11/09/2022 – Liga Profesional – La Bombonera – Boca 1 – River 0
7/5/2023 – Liga Profesional – Estadio Monumental – River 1 – Boca 0
1/10/2023 – Copa Liga Profesional – La Bombonera – Boca 0 – 2 River
25/02/2024 – Copa Liga Profesional – Estadio Monumental – River 1-1 Boca
21/04/2024 – Copa Liga Profesional – Estadio Mario Alberto Kempes – River 2-3 Boca
21/09/2024 – Liga Profesional – La Bombonera – Boca 0 – 1 River
27/04/2025 – Torneo Apertura – Estadio Monumental – River 2 – 1 Boca
9/11/2025 – Torneo Clausura – La Bombonera – Boca 2 – 0 River
