Superclásico: cómo quedó el historial entre River y Boca

Con el duelo disputado se enfrentaron 265 veces, con 93 victorias para Boca, 88 para River y 84 empates. Boca suma 341 goles convertidos, mientras que River acumula 322. Cabe recordar que el primer enfrentamiento entre ambos fue en 1913, en la cancha de Racing, con festejo del Millonario.

En cuanto a enfrentamientos por torneos locales, fueron 217 encuentros, de los cuales Boca ganó 79 y River 73, con 65 empates. En copas nacionales, se enfrentaron en 16 ocasiones, con 3 victorias de Boca, 5 de River y 8 igualdades. A nivel de copas internacionales, se vieron las caras 32 veces: Boca festejó 11 y River celebró en 10, con 11 igualdades.

En series mano a mano, River aventaja a Boca por 13 a 8 y en final también por 2 a 1. Además, se cruzaron en 124 amistosos, de los cuales Boca ganó 46 y River festejó en 41, con 37 igualdades.

Los últimos 10 enfrentamientos entre Boca y River

3/10/2021 – Liga Profesional 2021- Estadio Monumental – River 2 – 1 Boca

20/03/2021 – Copa Liga Profesional 2022 – Estadio Monumental – River 0 – 1 Boca

11/09/2022 – Liga Profesional – La Bombonera – Boca 1 – River 0

7/5/2023 – Liga Profesional – Estadio Monumental – River 1 – Boca 0

1/10/2023 – Copa Liga Profesional – La Bombonera – Boca 0 – 2 River

25/02/2024 – Copa Liga Profesional – Estadio Monumental – River 1-1 Boca

21/04/2024 – Copa Liga Profesional – Estadio Mario Alberto Kempes – River 2-3 Boca

21/09/2024 – Liga Profesional – La Bombonera – Boca 0 – 1 River

27/04/2025 – Torneo Apertura – Estadio Monumental – River 2 – 1 Boca

9/11/2025 – Torneo Clausura – La Bombonera – Boca 2 – 0 River