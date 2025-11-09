River, como en el Monumental: así armó su vestuario en La Bombonera

El Millonario tomó la determinación de volver a personalizar con banderas y escudos el vestuario visitante en el estadio de Boca.
River visita a Boca en una edición del Superclásico en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 y con la obligación de triunfar para dejar atrás la mala racha que trae consigo en las últimas semanas. Pensando en la compleja parada en La Bombonera, con miles de hinchas bosteros, el Millonario tomó la determinación de personalizar el vestuario visitante como en ediciones anteriores, postura que supo despertar polémicas en años anteriores.
De cara al encuentro con el clima más hostil posible, nuevamente la entidad de Núñez apostó por modificar el vestidor visitante en la cancha de Boca para que sus jugadores solamente vean banderas rojiblancas y escudos de la institución en los minutos previos antes de salir al campo de juego.
River ganó apenas dos de sus últimos diez encuentros y necesita volver a tener una gran victoria, después de quedar afuera de la Copa Libertadores y Copa Argentina y caer en sus últimos cuatro compromisos en el Monumental, complicando su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
