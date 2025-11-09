River, como en el Monumental: así armó su vestuario en La Bombonera

De cara al encuentro con el clima más hostil posible, nuevamente la entidad de Núñez apostó por modificar el vestidor visitante en la cancha de Boca para que sus jugadores solamente vean banderas rojiblancas y escudos de la institución en los minutos previos antes de salir al campo de juego.

River ganó apenas dos de sus últimos diez encuentros y necesita volver a tener una gran victoria, después de quedar afuera de la Copa Libertadores y Copa Argentina y caer en sus últimos cuatro compromisos en el Monumental, complicando su clasificación a la Copa Libertadores 2026.