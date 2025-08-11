Cristiano Ronaldo se comprometió con Georgina Rodríguez: cómo fue el anuncio

En una publicación en su cuenta de Instagram, la modelo, de 31 años, mostró una foto de las manos de ambos; en su caso, luciendo un gran anillo y el mensaje "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas". La publicación llegó acompañada de una ola de felicitaciones y mensajes de los seguidores.

image

El jugador, que ahora viste la camiseta del Al-Nassr saudí, y la influencer están juntos desde 2016 y habían hablado de una futura boda en diversas oportunidades, sobre todo en el reality 'Soy Georgina', de Netflix, donde la pareja ofreció una mirada íntima de su relación.

Cristiano Ronaldo y la influencer son padres de Alana Martina y Bella Esmeralda. También comparten la crianza de los otros tres hijos del delantero y, en la actualidad, viven en Arabia Saudita.

Embed

Por el momentos no trascendió información sobre la posible fecha de la boda ni tampoco detalles de la misma, tales como dónde será o la lista de invitados.

image

Es la historia de un amor

La pareja se conoció en 2016, cuando ella era vendedora en una tienda de Gucci en la capital española y Cristiano Ronaldo, entonces figura de Real Madrid, era uno de los más exclusivos clientes. El flechazo fue inmediato: las primeras fotos juntos aparecieron en noviembre de ese año y la revista Hola los descubrió caminando por París del brazo.

“El día que conocí a Cristiano voy a trabajar, llego a Gucci y, cuando salgo de la tienda, veo aparecer a un hombre muy guapo. Me detuve y comencé a sentir cosquillas en el estómago… Fue amor a primera vista para ambos, un momento de ‘clic’”, recordó la influencer tiempo atrás.

Apenas un año y dos meses después de que blanquearan su noviazgo nació Alana Martina, la primera hija de la pareja, en la Clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón. Para entonces, el futbolista ya era padre de Cristiano Jr. y de los gemelos Mateo y Eva María, que llegaron por subrogación.

En abril de 2022 la vida les dio un duro golpe con la muerte de Ángel, uno de los mellizos que esperaban, durante un parto prematuro. La niña, Bella Esmeralda, sobrevivió.