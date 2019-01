Embed ¡BOMBA! Leandro Fernández afirmó que su salida de Independiente se debió pura y exclusivamente al entrenador Ariel Holan. ¿Hasta cuándo seguirá la polémica en el Rojo? pic.twitter.com/UMtzxUarQ8 — SportsCenter (@SC_ESPN) 9 de enero de 2019

¿Fue decisión tuya irte de Independiente o de Holan?, fue la consulta. Y la respuesta fue contundente: "He estado muy cómodo en el club, siempre me trataron muy bien. Mi salida creo que fue por el entrenador, sino fue por el entrenador, no fue otra cosa. Ahora ya pensando en Vélez y olvidándome un poco de todo lo que está pasando en Independiente para poner la cabeza acá, que me dieron la oportunidad de demostrar que estoy de vuelta", expresó Fernández en conferencia de prensa.

¿Qué dirá Holan después de esta bomba?

Holan, el DT del Rojo y su mensaje orgulloso Ariel Holan

