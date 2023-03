¡Bomba! Laporta reconoció contactos con Messi: ¿se acerca la vuelta?

"Me encontré con Jorge Messi, hablamos del Mundial y de un partido homenaje a Leo. Me alegro por él”, aseguró el principal dirigente del club Culé, según citó el reconocido periodista europeo Fabrizio Romano. La reunión se habría dado algunas semanas atrás, cuando el padre de Lionel viajó a Catalunya por temas personales.

Sin embargo, Fabrizio Romano luego agregó que Laporta dijo: "Él está en el PSG ahora, así que no quiero hablar sobre si podría volver o no". El vínculo de Messi con el club parisino finaliza el 30 de junio de este año, y si bien ya hubo unas primeras charlas para extenderlo, todavía no hay nada avanzado.

De hecho, hay quienes dicen que la decisión del astro argentino dependería en parte de la continuidad o no del PSG en la Champions. Lo cierto es que hasta que la firma no esté, varios clubes se ilusionarán con tenerlo. Por ahora las opciones más firmes si no renueva son la vuelta a Barcelona, aunque Jorge Messi le haya bajado puntos recientemente, y la MLS. De hecho, el comisionado de la liga estadounidense de fútbol se refirió al respecto.

Don Garber, comisionado de la MLS, sobre una posible llegada de Lionel Messi

"Cuando hay rumores de que Messi está conectado con Inter Miami (club propiedad de David Beckham), eso es genial. Y si pudiera suceder, sería fantástico para la MLS, para Messi y su familia", señaló Garber en declaraciones a The Athletic. "Como todo con nosotros, tratamos de aprovechar todas las oportunidades. No puedo dar más detalles que eso porque no los tenemos", agregó.

Además, el mandamás de la liga reconoció que "los equipos tienen la flexibilidad de hacer cosas únicas" y explicó: "MLS es una sola entidad. Si estás vendiendo algo que es propiedad del colectivo, el colectivo tiene que aprobarlo. Entonces, lo que sea que el propietario de Inter decida, con la ayuda del vicepresidente ejecutivo de la MLS, Todd Durbin, para estructurar algo, si tenemos la oportunidad de hacerlo, será fuera de la caja".

En la misma línea, comparó el caso con el traspaso de Cristiano Ronaldo al Al Nassr árabe. "Todos saben lo que está pasando en el fútbol internacional hoy en día, con (Cristiano) Ronaldo en 100 millones... el mercado de fichajes está explotando de formas inimaginables. Tendremos que estructurar un trato que lo compense de la manera que él y su familia esperan. ¿Qué es eso? Honestamente, no lo sabemos hoy", cerró.