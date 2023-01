Bomba: ¿Pep Guardiola vuelve a Barcelona?

Los Gunners son los actuales líderes de la Premier League y los Citizens son los claros animadores del fútbol inglés desde hace algunos años. El azar hizo que deban verse las caras en una ronda temprana de la tradicional copa, y las emociones están garantizadas. Pero hay otro aspecto: Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, es del seno de Pep.

Es que cuando dejó el fútbol, el ex volante español se sumó al cuerpo técnico de Guardiola, y hace algunos años decidió dar el salto y lanzarse como técnico en su propio cuerpo. De hecho, varios aspectos de su estilo de juego son de una clara línea Guardiolista. Y justamente, fue ese lapso en el que trabajaron juntos lo que recordó el pelado, para luego referirse al Barcelona.

"Marcamos muchos goles y él siempre saltaba y celebraba, excepto contra un equipo. Yo saltaba, celebraba, me giraba y él estaba sentado. Era el Arsenal. Entonces me di cuenta: 'A este chico le gusta el Arsenal'", contó Guardiola. "Todo el mundo tiene sueños y sé que se fue a su club, al club que soñaba. Era seguidor del Arsenal por el hecho de jugar allí, era capitán y amaba ese club. No quise oponerme. La vida es demasiada corta. Hay que volar", aseguró sobre la partida de Arteta a los Gunners como DT.

Y allí es cuando tiró la frase. "Es como yo, si estoy entrenando aquí, donde sea, como asistente... y el Barcelona me llama, yo iré a Barcelona. Es mi club", deslizó. Si bien Pep aclaró "como asistente", los años pasan y Manchester City todavía no logra ganar la UEFA Champions League, lo que puso en discusión varias veces su continuidad en el club.

En contraste, Pep fue el conductor de uno de los mejores equipos de la historia del fútbol en Barcelona, y más de una vez se rumoreó en España con un posible regreso suyo, pese a que actualmente otro ídolo de la casa como Xavi tiene el timón. Pero... las puertas están abiertas.