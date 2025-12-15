Bruno Cabral festejó el triunfo en la Messi Cup

Este domingo, el Millonario ganó la Messi Cup, el torneo juvenil Sub-16 creado y organizado por Lionel Messi que se disputó durante este mes en Miami. River se impuso 2 a 0 en la final ante Atlético Madrid con un doblete de Bruno Cabral y ganó el prestigioso certamen de inferiores con los mejores clubes del mundo.

Bruno Cabral -nacido el 16 de agosto de 2010- se estrenó con un tanto ante Barcelona, luego anotó un hat-trick ante Inter, llevándose la pelota y sacándose una foto con el organizador del torneo, marcó en la semifinal contra Chelsea y culminó un con un doblete en la final frente al Atleti.

El futbolista de 15 años, formado en las inferiores del Millonario, viene dando que hablar en las distintas categorías del club y, también, con la camiseta de la Selección Argentina.

La Octava División conducida por Mauricio Pellegrino escribió una página dorada en la historia de las inferiores del club de Núñez. Los chicos de River lograron quedarse con el trofeo tras terminar segundo en la Zona B con 4 puntos después de empatar 2 a 2 con Barcelona, caer 2 a 1 con Manchester City y vencer 5 a 1 a Inter de Italia. Y, después en semifinales, derrotó 3 a 1 a Chelsea y por último se consagró campeón ante Atlético Madrid.

Los dirigidos por Pellegrino venían de ganar el campeonato argentino de su división con 78 puntos en 31 partidos debido a 25 triunfos, tres empates y tres derrotas. Lejos de saciar su hambre de gloria, el equipo viajó a Miami con una sola idea en la cabeza: ganar el certamen lleno de gigantes europeos.

Y lo logró. Una nueva muestra de que River sigue teniendo una de las mejores canteras del mundo como la historia cuenta. Alfredo Di Stéfano, Omar Sívori, Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Ariel Ortega y Julián Álvarez, entre otros grandes futbolistas, salieron del club de Núñez.