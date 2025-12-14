River se consagró campeón de la Messi Cup tras vencer a Atlético Madrid

La Octava División conducida por Mauricio Pellegrino escribió una página dorada en la historia de las inferiores del club de Núñez. Los chicos de River lograron quedarse con el trofeo tras terminar segundo en la Zona B con 4 puntos después de empatar 2 a 2 con Barcelona, caer 2 a 1 con Manchester City y vencer 5 a 1 a Inter de Italia. Y, después en semifinales, derrotó 3 a 1 a Chelsea y por último se consagró campeón ante Atlético Madrid.

Embed RIVER CAMPEÓN DE LA MESSI CUP ❤️



Desde Núñez al mundo.

Nuestros juveniles se consagraron campeones tras una gran final ante el Atlético de Madrid , que terminó 2–0 y se definió a favor del Millonario.



⚽️ River volvió a demostrar su jerarquía internacional,… pic.twitter.com/WIlwGlBDMl — River Plate (@RiverPlate) December 14, 2025

La Octava División va de festejo en festejo: venía de ganar el campeonato argentino de su división con 78 puntos en 31 partidos debido a 25 triunfos, tres empates y tres derrotas. Lejos de saciar su hambre de gloria, el equipo viajó a Miami con una sola idea en la cabeza: ganar el certamen lleno de gigantes europeos.

Y lo logró. Una nueva muestra de que River sigue teniendo una de las mejores canteras del mundo como la historia cuenta. Alfredo Di Stéfano, Omar Sívori, Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Ariel Ortega y Julián Álvarez, entre otros grandes futbolistas, salieron del club de Núñez.

