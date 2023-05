Carlos Alcaraz sobre Independiente: "Por mí que se vaya a la B"

"Si es por mí, no te voy a mentir, que se vayan a la B. No es un problema mío. Ellos tendrán los problemas que tienen. Como jugador e hincha de Racing, por mí que se vayan a la B. No me molestaría si se van, ni las deudas o los problemas que tienen. No es algo que me incumba. Como jugador de Racing, que se vayan tranquilos”, comentó en diálogo con la radio D Sports el volante de 20 años que se formó y debutó en Primera en Racing.

Alcaraz es uno de los mejores jugadores que sacó La Academia en el último tiempo. Con apenas 20 años pegó el salto a la Premier League y logró hacerse un hueco en el Southampton, uno de los equipos históricos que hoy batalla por sostener la categoría. El habilidoso futbolista muestra su desfachatez en el campo de juego, pero tampoco esconde su estilo provocador fuera del mismo.

Por ejemplo, anterior a este episodio, durante la definición del Trofeo de Campeones del 2022, tuvo un festejo contra la hinchada de Boca que desató la furia de los futbolistas del Xeneize y luego se mostró picante en sus declaraciones. “Cuando festejé el gol parecía el patio de mi casa. Había un silencio tremendo", comentó el delantero que jugó 83 partidos, marcó 12 goles, dio 6 asistencias y ganó dos títulos en Racing: la Supercopa Internacional y el Trofeo de Campeones 2022.

Alcaraz suma 14 presentaciones en Southampton y 3 goles en un equipo que este fin de semana podría firmar su sentencia a la segunda división inglesa: “Estamos en un mal momento con el equipo. Sabemos que matemáticamente tenemos chances de quedarnos. Sería muy lindo, quedan cuatro fechas. Sabemos que el lunes contra el Nottingham nos jugamos muchísimo. Si perdemos creo que ya estaríamos descendiendo, pero si ganamos tenemos chances. Realmente vamos a tener que salir a jugar el partido como si fuera una final. Es clave para los dos”.