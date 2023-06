Carlos Alcaraz reveló que le gustaría jugar en el fútbol argentino en otro club que no es Racing y habló de las tres camisetas que nunca se pondría.

Carlos Alcaraz reveló el sorpresivo equipo en el que le gustaría jugar y las tres camisetas que no se pondría del fútbol argentino. "Mi prioridad cuando vuelva al fútbol argentino es Racing, pero también me gustaría jugar en Gimnasia porque soy fanático. No jugaría en Boca, Estudiantes e Independiente", contó Charly.