0pNe0ANOKJLJGd3a.mp4

"Lo primero que quiero decir es que a Carlos (Tevez) le deseo lo mejor, de corazón, en esto que emprendió. Con su experiencia y su sabiduría le va a ir muy bien. Hoy después de almorzar me enteré de lo que dijo, puedo entenderlo, pero yo tengo un compromiso muy grande con la Secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, con mucha gente, con los clubes de barrio, los polideportivos, con la gestión, con deportistas y exdeportistas de alto rendimiento, es un compromiso muy grande. Era muy difícil que pudiera acompañarlo", expresó.

"Evidentemente la coyuntura del día a día hace que uno tenga que elegir y hoy mi compromiso con la gestión que lleva casi seis meses hacen que yo no pueda acompañarlo. Yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento para Carlos y para su entorno, para todo, y la verdad que no es un buen momento de escuchar de alguien que yo pensé era mi amigo las palabras que virtió, pero lo respeto como lo respeté siempre y lamento esta situación", agregó.

Tevez aseguró que se enteró de que el Chapa Retegui no lo acompañará en el cuerpo técnico de Rosario Central por los medios y no en persona. "No voy a entrar en una discusión que no tiene sentido. Somos gente grande y sabemos lo que hablamos. Yo respeto lo que él diga, pero sé lo que hablé con él y sus hermanos. Yo quiero lo mejor para él pero no lo puedo acompañar. Es mucho más fácil ir a la Juventus y a Manchester United, pero no puedo pensar en mí nada más. Y esto lo hice saber. Lo hablamos por teléfono hace unos días con Carlos, él me dijo lo que me tenía que decir y yo le dije lo que tenía que decir, como se hablan dos personas grandes", disparó el exentrenador de Las Leonas y Leones.

"El fútbol no es para cagones", fue otra de las duras frases que lanzó Apache, y Retegui no esquivó el bulto: "Yo miedo puedo tener con un tema de salud, pero miedo a afrontar un oficio..."

"No tengo nada que explicar, estoy en el deporte hace muchísimos años con cada cuerpo técnico que me acompañó me fueron cultivando y mejorando. Entiendo la expresión de Carlos y lo puedo apoyar, pero yo miedo no tengo", cerró.