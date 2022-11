Carlos Tevez renunció en Rosario Central: "No me gustó que..."

"Yo el primer día que llegué dije que no venía acá a hacer política y no me gustó que se use mi nombre para la política del club. Por eso, no estuve en Boca, por la política. No quiero ser un obstáculo, por eso voy a dar un paso al costado. Primero, está el escudo", agregó ante las consultas de sus motivos. ¿Quién puso su nombre en la política? "No voy a dar nombres, no me parece justo", respondió Carlitos, quien expresó que las elecciones tenían que haber sido el domingo pasado y no en diciembre. "Nosotros tranquilizamos (el ambiente de la gente) y la fuimos llevando estos meses pero no es normal y si pasan las elecciones para el año que viene como se rumorea, va ser lo mismo, no veo futuro", continuó Tevez.

Embed

"No se habla de un proyecto, si no de Tevez. Y como fuimos aceptados estos meses, esta dirigencia gana todos y no quiero estar metido en esto. Por eso, doy un paso al costado", volvió a dejar en claro y se rió cuando le preguntaron si había chances de que diera marcha atrás si todo el arco político se uniera y lo bancara, dando entender que eso es imposible que ocurra. "Espero que presenten proyectos serios porque el club no está bien. Querés cambiar cosas que no podés cambiar. Se hace difícil trabajar en ese ambiente", siguió hablando de la situación del club.

Tevez, que llegó a Central en junio de este año, tenía contrato firmado hasta junio del 2023. Dirigió durante cinco meses al Canalla con un rendimiento irregular del equipo: 24 partidos con 6 triunfos, 11 empates y 7 derrotas. Estuvo al mando de un plantel con muchos jóvenes y le dio continuidad a futbolistas con mucho futuro como el antes mencionado Buonanotte y también Blanco e Infantino. Pero el equipo terminó en el puesto 20 de la Liga Profesional y estuvo lejos de clasificarse a una copa internacional.

"Aunque estuve poco tiempo y sin tener un plantel muy grande, con muchos jóvenes, que potenciamos, creo que la imagen que dejo es positiva. Me duele más que nadie irme porque tenía un proyecto pero así es difícil proyectar algo serio. Uno se va a triste y la gente del club también porque veía en mí un refugio. Me duele en el alma, porque pasamos meses que fueron duros pero los disfrutamos. Siempre voy a estar agradecido a la gente de Central porque me dio mi primera experiencia", analizó Carlitos, quien aseguró que "me voy haciendo un curso acelerado en Central, tanto que se habla de si me he recibido" y aseguró que seguirá siendo entrenador de fútbol.