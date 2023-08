Carlos Tevez, tras su debut triunfal en Independiente: "Faltan 12 finales"

Con los tres puntos sumados ante Vélez, un rival directo en la pelea por la permanencia, el Rojo termina la fecha con 31 unidades y fuera de los puestos de descenso. "Lo más importante es que se ganó, pero hay que seguir trabajando. Me siento identificado con lo que dimos en este primer partido y con la intensidad que jugamos", destacó el Apache en conferencia de prensa.

En la misma línea, Tevez resaltó: "Me siento identificado con este primer partido. Creo que era importante jugar con esta intensidad. Este momento hace que juegues así". Sin embargo, el flamante DT sabe que esto es partido a partido, y en ese sentido afirmó: "Todavía faltan doce finales".

carlos tevez.jfif Tévez festeja el gol de Independiente.

Un aspecto que llamó la atención es la conformación del equipo, con línea de cinco defensores. "Tuve la suerte de ir a ver a Vélez la vez anterior y me decidí cuando agarramos en ser claros que íbamos a jugar con línea de cinco porque no teníamos tiempo para prepararnos", explicó Carlitos, y se acordó de Antonio Conte, DT suyo en Juventus.

"Antonio fue uno de los que más me ayudó a entender un poco el fútbol. Cuando hice el análisis me pareció que Vélez tenía problemas en las bandas y como lo sé enseñar, lo tengo clarísimo, me vino bien porque los jugadores necesitaban un mensaje claro", expresó. Y aclaró: "El sistema dependerá del partido y las conclusiones que saquemos".

A su vez, el ex jugador de Manchester City y Boca, entre otros, aseguró que "los delanteros arriba estuvieron muy bien". Es que la dupla de ataque conformada por Matías Giménez Rojas (autor de los dos goles) y Alexis Canelo también sorprendió, relegado a Martín Cauteruccio al banco de suplentes.

matias gimenez rojas independiente.jfif Matías Giménez Rojas, de relegado con Zielinski a figura con Tevez.

"Mi sensación era que él podía hacer la diferencia cuando los centrales de ellos se ganen. Para mí lo iba a ganar él, creo que esos 30 minutos que lo necesitamos lo hizo con mucho profesionalismo", argumentó. El polémico penal fue gracias a una falta a Caute.

En cuanto al desarrollo del partido, Tevez analizó: "Creo que la intensidad la pudimos proponer. El ir a presionar, no dejarlos jugar. Obvio que hay cosas por mejorar, pero me parece que el mensaje fue claro de la manera que tiene que jugar Independiente. Hay que seguir mejorando, lo más importante fue que se ganó y que los chicos pudieron demostrar que pueden".

El mercado de pases todavía no cerró y el ex entrenador de Rosario Central todavía espera por la llegada de un defensor central y un extremo, pero dejó en claro que "confío en los jugadores que tengo, creo que eso es lo más importante, estoy con ellos a muerte". "Con trabajo, humildad vamos a salir adelante, pero con los pies sobre la tierra. Todavía falta mucho", cerró.