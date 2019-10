Es que el Pájaro, que en estas últimas semanas fue noticia más por cuestiones mediáticas que futbolísticas, habló en Líbero por TyC Sports y se refirió al inminente duelo copero del que, pese a sostener que "hoy está 50-50", no dudó en inclinar la balanza en favor de los de Gustavo Alfaro.

Frases | Las principales declaraciones de Caniggia:

• "Es un superclásico, puede pasar cualquier cosa. El gol de visitante vale mucho pero no te garantiza nada. No hay favoritos, mas allá de lo que haya pasado el año pasado. En dos partidos es muy difícil. Hoy está 50-50."

• "Lo que está pasando con el Boca de Alfaro pasa también con el Atlético de Simeone, ¿no? Dicen que no es vistoso, que se mete atrás, que no deja espacios a nadie y después sale a contragolpear, pero obtuvo resultados históricos. Cada uno tiene su estrategia y, aunque guste un juego más que el otro, no garantiza nada para el resultado. No se le puede decir nada, es el técnico el que decide. Va puntero y está en semifinales de la Libertadores, así que hay un gran mérito."

• "Tuve el lujo de haber jugado en los dos equipos más grandes de Argentina."

• "El Diego en Gimnasia está teniendo un poquito de mala suerte. El penal del otro día no fue de ninguna forma, fue una locura que lo hayan cobrado. Van dos partidos recién. Me dolió que haya tenido este arranque, creo que mereció más."

• "Siempre me emociona ver a Maradona, lo quiero como a un hermano."

• "Boca tiene que olvidarse de los partidos del año pasado. No te puede afectar si defendes esta camiseta. Hoy Boca está mejor armado. Es todo muy diferente."

• "Las dos cosas son muy duras. Yo jugué en los dos clubes y sé lo que significan uno y otro. Pero irse a la B es más doloroso que perder la final de la Libertadores, por lo menos llegaste."