Cocca: "Ojalá podamos salir de esta situación para poder cambiar la imagen"

El equipo no está confirmado y en el ensayo de fútbol matutino hubo tres cambios respecto a la formación que venció a Aldosivi en Mar del Plata. Ya que ingresaron Matías Caruzzo, Nahuel Molina y Fabián Rinaudo por Facundo Almada, Gonzalo Bettini y Joaquín Pereyra. Un tentativo: Ledesma; Molina, Caruzzo, Barbieri y Parot; Gil, Villagra, Rinaudo y Aguirre; Lovera y Riaño.

“Hoy empezamos a tener competencia interna y está bueno porque me hace dudar sobre que jugador poner como titular. Le vamos a dar importancia a estos tres partidos que quedan, sabiendo que no hay futuro, hay que ganar, no sirve otro resultado. Ahora iremos a enfrentar a (Universidad) Católica sabiendo que necesitamos los tres puntos y debemos conseguirlos y en nuestra cancha. Debemos sacarnos esa mochila de jugar con nuestra gente porque a varios jugadores les pesa”, indicó Cocca.

ADEMÁS:

También hizo hincapié en la “actitud” y el trabajo que viene desarrollando el equipo pero prefirió no confirmar nombres. “El que me demuestre que tiene actitud para ponerse la camiseta de Central y hacer lo que practicamos en la semana va a jugar, no me importa que tenga 15, 20, 30, 50 o 200 años. Por eso hay varios juveniles que están teniendo su oportunidad”.

“Ojalá podamos salir de esta situación para poder cambiar la imagen, ganar de local y poder darle otro título a este club que están difícil y en un partido lo pueden lograr. Este plantel tiene la chance de poder darle dos títulos al club, estamos ante una oportunidad espectacular. Pero primero debemos ganarle a Universidad Católica y si después tenemos la chance de vencer a Gremio, está la posibilidad de seguir en un torneo internacional. Así que motivación sobra”, remarcó ilusionado.