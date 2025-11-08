Talleres venció a Platense, escapa al descenso y se mete en zona de playoffs

El Matador se aprovechó de la profunda crisis del Calamar que, con Hernán Lamberti como DT interino tras la salida del Kily González, tuvo un primer tiempo flojísimo en Córdoba. La T, como un tiburón, olió sangre y mordió: Ulises Ortegoza anotó después de una buena jugada colectiva.

Matías Catalán se asoció con Luis Angulo, el extremo llegó hasta el fondo en el área y mandó un centro atrás a la aparición de un Ortegoza bien posicionado para mandar la pelota a la red. De ahí en más, Angulo falló un mano a mano promediando la etapa y Nacho Vázquez devolvió los ataques rivales con un cabezazo que se marchó a metros del arco de Guido Herrera.

La mínima diferencia se mantuvo en el complemento para que Talleres logre un paso clave en su camino por conservar la categoría y está cerca de clasificar al Playoff porque está en la séptima plaza de la Zona B con 20 puntos a falta de una jornada para el cierre de la Fase Regular, que lo tendrá frente a frente con Instituto en Alta Córdoba.

Por su parte, Platense sigue anteúltimo de la Zona B con apenas 12 unidades, en una situación totalmente contraria a la que vivió en el primer semestre consagrándose campeón del Torneo Apertura, siendo ésta la primera estrella de su historia y logrando la clasificación a la Copa Libertadores 2026.