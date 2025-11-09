Lanús empató con San Martín de San Juan y Barracas Central y Unión no se sacaron diferencias

Luego de perder el clásico con Banfield, Lanús no pudo levantar cabeza. Si bien comenzó ganando con un tempranero tanto de Rodrigo Castillo a los seis minutos de juego, el Granate sufrió el empate agónico de San Martín de San Juan: Tomás Lecanda selló el 1-1 final a los 90' de partido.

Con este empate, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, que está a la espera de la disputa de la final de la Copa Sudamericana con Atlético Mineiro, quedó escolta de la Zona B con 27 puntos, a cuatro del líder, el Rosario Central de Ángel Di María.

Por su parte, San Martín de San Juan sigue soñando con la permanencia, tanto en la tabla anual y promedios, gracias a la igualdad. Aldosivi está último en ambas tablas y San Martín de San Juan está anteúltimo, pero aún puede salir de los mismos, con varios equipos cerca.

Embed

Por otro lado, Unión y Barracas Central, dos clubes protagonistas del Torneo Clausura, empataron 0 a 0 en un duelo con llegadas de ambos equipos pero mucha falta de precisión para rematar al arco. De esta manera, ninguno de los dos pudo romper el marcador en Santa Fe.

Con esta igualdad, el Tatengue es el único líder de la Zona A del Torneo Clausura con 24 puntos, al menos hasta que juegue Boca (23) y Central Córdoba (22). Y, Barracas Central, quedó cuarto con 22 unidades, bien prendido arriba de la tabla, pensando en los playoffs.