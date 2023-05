El punto tuvo aspectos a destacar para Colón, más allá de que regaló un tiempo y en el fútbol argentino esos lujos no se pueden dar, sobre todo para un equipo al que le cuesta mucho ganar y necesita hacerse fuerte de local. El Sabalero supo recomponerse de un 0-2 para empatarlo, y hasta pudo haberlo ganado. Pero la mejor noticia fue la vuelta de Facundo Farías.

La joyita, de 20 años, regresó luego de la rotura de ligamentos sufrida en septiembre del año pasado -aunque había sumado minutos en la Reserva, frente a Instituto de Córdoba, dos fechas atrás-. Farías ingresó a los 39 minutos del segundo tiempo por Santiago Pierotti. "Tengo muy buenas sensaciones por haber vuelto a jugar y con el cariño y apoyo de la gente", dijo luego del empate.

El Sabalero salió al campo desordenado y Central Córdoba lo aprovechó, justamente, con orden. De arranque nomás, a los cinco minutos, se puso en ventaja gracias al gol de Besozzi. Veinte minutos después estiró la ventaja de contra: recuperó en mitad de cancha y agarró adelantada y abierta a la defensa santafesina, y todo terminó con un buen remate esquinado de Maciel.

Embed

El Ferroviario le hizo negocio en la primera mitad, porque sólo fueron dos goles por falta de puntería. El visitante tuvo varias contras para liquidar la historia. Colón también logró descontar por intermedio de Ábila, pero VAR mediante el gol no fue convalidado por una fina posición adelantada.

Sin embargo, los de Pipo Gorosito -que metió dos cambios- salieron con otra cara al segundo tiempo, y sobre todo, otra actitud. Así, descontó rápido: error en la salida de los santiagueños, el ingresado Troncoso se la cedió a Wanchope, y el delantero cordobés se tomó revancha. Tres minutos después, Troncoso ejecutó un tiro libre que Pereyra, en su intento de impedir el cabezazo del propio Ábila, la metió en su arco.

El 2-2 parecía anticipar que Colón se lo iba a llevar puesto a Central Córdoba para dar vuelta el partido. Pero, a los 13 minutos, Stéfano Moreyra se fue expulsado por una fuerte entrada a Maciel. La roja directa parecía exagerada pero la tecnología intervino. Pese al hombre de menos, el Sabalero pudo ganarlo, y mereció hacerlo. Aunque el Ferroviario también tuvo una muy clara con un cabezazo de Gustavo Canto.

El punto no le sirve a Colón, que sigue en el último tercio de la tabla, aunque habiendo remontado un 0-2 y jugando casi todo el segundo tiempo con uno menos, tampoco le sienta mal. En la próxima fecha visitará a San Lorenzo. Central Córdoba, que en la lucha por no descender no puede permitirse que se le escapen estos partidos, recibirá a Huracán.